viernes 16 de octubre de 2026
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16 de octubre de 2026
Iniciativa.

Los Andes lanzó una promoción para celebrar el Día de la Madre en el club

Las autoridades de Los Andes permitirán que los socios puede llevar un invitado sin costo alguno al encuentro ante All Boys por la Primera Nacional.

Los Andes celebrará el Día de la Madre con una propuesta especial.

Los Andes celebrará el Día de la Madre con una propuesta especial.

Este domingo se celebra el Día de la Madre y Los Andes lo festejará con una promoción que podrá ser disfrutada por sus hinchas en el encuentro de este domingo ante All Boys en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 34 de la Primera Nacional.

A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad de Lomas de Zamora comunicó que en el próximo partido del “Milrayitas” los socios con cuota al día podrán asistir al estadio con su mamá o un invitado para compartir esta jornada especial.

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De acuerdo a lo que informó el club vía sus cuentas oficiales, el beneficio incluye a las distintas categorías de socios (menores, cadete y activos) y todos ellos podrán asistir con un acompañante sin costo alguno.

Las entradas deberán retirarse en el estadio de manera presencial y la promoción, aclara el comunicado, será válida para el mismo sector al que ingrese el socio o la socia, ya sea en la tribuna popular como la platea.

Con esta nueva promoción, Los Andes repite la modalidad que utilizó en el encuentro ante Deportivo Morón, en el que los socios con cuota al día también pudieron asistir por un acompañante.

Los Andes, y una recta final sin margen para el error

El equipo de Lomas está obligado a ganar los últimos tres partidos que restan de la temporada regular para mantener su ilusión de clasificar al Reducido. Por eso, para conservar sus expectativas, necesita obtener los 3 puntos ante All Boys, que llegará al Gallardón con la misma misión en su lucha por mantener la categoría.

En este compromiso, Los Andes tendrá su chance final para seguir en carrera por un lugar en los playoffs y por eso buscará un triunfo necesarios a la espera de un traspié de sus rivales para aumentar sus posibilidades de cara a las últimas dos jornadas.

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