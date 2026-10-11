A qué apuntó Sebastián López para que Los Andes siga confiando en clasificar al Reducido

Los Andes todavía sigue masticando bronca tras la derrota ante Godoy Cruz en Mendoza. Es que el Milrayitas desaprovechó una clara oportunidad de acercarse a los puestos de Reducido y para el arquero Sebastián López los próximos compromisos serán fundamentales para las aspiraciones del equipo en la Primera Nacional.

El panorama es complicado para Los Andes , ya que el conjunto dirigido por César Monasterio suma 40 puntos y se encuentra a cinco unidades de Ciudad Bolívar, el último equipo que estaría clasificando dentro de los ocho mejores de la Zona A de la Primera Nacional.

En ese contexto y con cuatro fechas para la finalización de la fase regular, el conjunto de Lomas de Zamora ya no tiene margen de error. Debe ganar y esperar que se caigan los de arriba. Por lo tanto, el partido ante Racing de Córdoba de este lunes es crucial, ya que con un triunfo el Milrayitas volverá a ilusionarse, pero una derrota puede dejarlo casi afuera del objetivo.

El arquero y capitán de Los Andes no se guardó nada al hablar de la realidad del equipo. Con sólo una victoria ante Deportivo Morón en sus últimas seis presentaciones, el Milrayitas no termina siendo un equipo confiable. Además, las últimas salidas del Eduardo Gallardón fueron con derrota (ante Colón por 3 a 0 y ante Godoy Cruz por 2 a 1).

"Fue una lástima como se nos escapó el último partido sabiendo que hicimos un gran partido en lo defensivo. Tuvimos opciones para liquidarlo pero ellos encontraron el empate y después aguantamos hasta que pudimos", señaló Sebastián López en diálogo con Fútbol en Milrayitas.

Además, consideró que "estos rivales de tanta jerarquía siempre tienen una bala más". Y apuntó: "Tenemos que seguir corrigiendo los detalles que nos hacen perder los partidos o perder puntos importantes en estas instancias donde todo se ajustó".

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Lo que viene para Los Andes en la Primera Nacional

El equipo dirigido por César Monasterio deberá visitar a Racing en Córdoba y a Estudiantes en Caseros, mientras que recibirá en el Eduardo Gallardón a All Boys y Mitre de Santiago del Estero. Serán 12 puntos en disputa para un equipo que aspira al objetivo de mínima en la categoría que es clasificar al Reducido.

"Mientras los números den tenemos que seguir con la cabeza pensando en el Reducido. Hay muchos cruces directos entre los equipos que están arriba nuestro, de hecho nosotros tenemos que jugar todavía contra Estudiantes, así que ahora con la cabeza puesta en Racing de Córdoba para poder traernos los tres puntos y después volver al Gallardón ya también pensando en seguir sumando de a tres para que el objetivo se pueda cumplir", finalizó Sebastián López.