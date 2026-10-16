Daniel Franco: "Mi sueño es que Los Andes regrese a Primera"

Los Andes se encuentra transitando las últimas fechas del torneo de la Primera Nacional. El Milrayitas cuenta con chances matemáticas de clasificar al Reducido, aunque no depende de sí mismo. En la previa al choque ante All Boys, uno de los futbolistas que alzó la voz fue Daniel Franco, referente del conjunto de Lomas de Zamora.

Para Los Andes el panorama es poco alentador. Después de la derrota ante Racing de Córdoba, el equipo dirigido por César Monasterio se ubica a 7 puntos de Almirante Brown en la clasificación al Reducido. Con 9 puntos en disputa, el Milrayitas depende de un milagro para terminar dentro de los ocho primeros.

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En ese contexto, Daniel Franco analizó el presente del equipo y las posibilidades cara a lo que se viene. Los Andes recibirá a All Boys este domingo desde las 15.30 en el Eduardo Gallardón, en la última chance para mantener las esperanzas vivas de clasificación.

El defensor se mostró con bronca tras la última derrota. Para Daniel Franco el presente es complicado, pero mantiene la esperanza de que se pueda llegar a dar el milagro. Además, se refirió a su futuro con la camiseta Milrayitas: "Hice todo lo posible para llegar a Los Andes, estoy donde quiero estar. Matemáticamente tenemos chances, pero no depende de nosotros y nos está costando mucho sumar. Me encantaría quedarme en el club, pero no depende de mí sólo", aseguró en diálogo con Fútbol en Milrayitas.

Además, sostuvo: "Uno tiene que mantener el orden pero con esta camiseta quiero ganar, yo no vine a pasar el año, no vine a pasear, vine a lograr cosas importantes como ya logré. Mi sueño es hacer lo posible para que Los Andes vuelva a Primera".

Por último, dejó una reflexión: "Lo que más quiero es darle alegría a la gente de Los Andes y hoy no estamos pudiendo".

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Los Andes afrontará las últimas tres fechas con la esperanza de sumar y aguardar por algunos resultados. El equipo de César Monasterio recibirá a All Boys y Mitre de Santiago del Estero, mientras que deberá viajar a Caseros para chocar con Estudiantes.

Con 40 puntos y a 7 de Almirante Brown, el Milrayitas no depende de sí mismo. En cuanto a las estadísticas acumula 2 partidos sin ganar con 2 derrotas, aunque como local registra 3 partidos sin perder con 1 victoria y 2 empates, mientras que fuera del Eduardo Gallardón acumula 10 encuentros sin poder sumar de a tres con 2 empates y 8 derrotas.