La propuesta hot que recibió Yanina Latorre durante sus vacaciones en Madrid

En su programa de radio, Yanina Latorre contó como la intimidó una pareja que le hizo una propuesta hot cuando estaba de vacaciones en Madrid.

Después de unas merecidas vacaciones en España , Yanina Latorre regresó al país y a sus compromisos laborales y volvió a sorprender al contar una anécdota sobre una propuesta hot que recibió en Madrid y que aseguró que la intimidó. Lo hizo público en el marco de su programa radial El Observador .

Según contó, todo comenzó cuando se acercó una pareja y le dejó una carta que la tomó por sorpresa, pero supuso que era una más de las que recibe a diario con el cariño de la gente que la sigue. Ella estaba comiendo en un lugar y se dio cuenta que lo que parecía una muestra de afecto se terminó convirtiendo en una propuesta netamente sexual.

Todo comenzó cuando una joven de veintipico de años se acercó a saludarla y le entregó esa carta. Al tratarse de un papel escrito, la conductora cuando decidió abrirlo se encontró con una pregunta totalmente inesperada para ella.

Fiel a su estilo a la hora de contar historias, esta vez Yanina Latorre se esmeró en relatar un hecho muy personal. "Era una parejita divina. La chica, de veintipico de años, me saludó y me dio una cartita", comenzó contando en la radio. Después, contó las palabras que leyó en aquel papel: "Hola, Yanina. Somos tal y tal, somos muy fans tuyos, te amamos. ¿Estás para un trío?".

Yanina Latorre expresó que la propuesta la descolocó por completo. Pero lo que más resaltó fue que lo que terminó de incomodarla no fue únicamente la pregunta, sino la actitud de la pareja después de entregarle la carta: ambos permanecieron en la barra del restaurante, pendientes de lo que ella pudiera contestar.

Nunca contestó el mensaje, ni dio señales de interés mientras la miraban desde la barra, pero Latorre confesó que en ese recado también había un número de teléfono y una cuenta de Instagram. “Me dejaron el teléfono, al que no llamé, y una cuenta de Instagram, a la que no seguí”, aclaró.

Siguiendo con el cuento, Yanina Latorre intentó en todo momento evitar el contacto visual con la pareja y decidió abandonar el lugar junto a Meme, su amiga. "Me di a la fuga. Le dije a Meme: ‘Salgamos corriendo’", relató entre risas.

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