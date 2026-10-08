Yanina Latorre recordó su trabajo con Roberto Pettinato: "Nos trató de pelot..."

Yanina Latorre, en su programa de radio en El Observador, recordó cómo fue su mala experiencia trabajando junto con Roberto Pettinato y hasta recordó que apenas estuvo un solo día en el proyecto que encabezaba el músico en aquellos días.

Se trataba del programa Un mundo perfecto, que iba por las noches de América TV entre 2009 y 2011, que tenía como panelistas a Amalia Granata, Nazarena Vélez, Nacho Goano, Rocío Marengo y Josefina Pouso.

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“Es un tipo jodido. Yo laburé con él y duré un día, renuncié”, reveló Yanina Latorre sobre su pésima experiencia trabajando junto con Roberto Pettinato.

“Fui un día a grabar. Te citaban a las 4 para pasar rutina, maquillarte y el programa empezaba a las 5. Él llegó a las 6, estaba emputecido, estuvo dos horas para grabar, no podían sacarlo del camarín. Cuando lo hizo, paró 40 veces, nos esnobeó, nos trató de pelot…”, recordó Yanina Latorre.

"NOS TRATÓ DE PELOTUDAS" Yanina Latorre recordó su mala experiencia trabajando con Roberto Pettinato en televisión: "Duré un día y renuncié". #Yanina1079 con @yanilatorre , @PiaShaw , @lupeugaldeok , @Gus_Noriega y Martín Fernández Cruz Seguilo en vivo… https://t.co/sPi83lVcJB pic.twitter.com/dr15YGpCYI

La renuncia de Yanina Latorre

Yanina Latorre contó también que decidió dejar el programa que conducía Roberto Pettinato, ante las polémicas actitudes que tomaba el músico.

“¿Qué necesidad tengo de dejarme forrear por este con aspiraciones a rockstar, desvencijado?”, cuestionó Yanina Latorre y ese mismo día tomó la decisión de irse del programa.

Yanina Latorre contra Roberto Pettinato.

“Un destrato. Vos hablabas y le parecías un tarado. Era una cosa incómoda y dije que no volvía más”, recordó la esposa de Gambeta sobre ese programa.

Yanina Latorre reveló que cuando dijo que renunciaba, Roberto Pettinato la cuestionó: “¿Tenés tanto que hacer?” “Todo el mundo esperándolo… ¿quién sos? Hoy, por suerte, ya no pasa”, reflexionó la conductora.