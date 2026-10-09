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9 de octubre de 2026
¿Qué onda?

Las polémicas fotos de Candela Arizaga y Facundo Moyano en Madrid

Mientras rige la perimetral en la Argentina, Candela Arizaga y Facundo Moyano están en Madrid y mostraron la intimidad del reencuentro.

Candela Arizaga y Facundo Moyano, en Madrid.&nbsp;

Candela Arizaga y Facundo Moyano, en Madrid. 

Con una serie de imágenes que compartieron en conjunto en sus redes sociales, Facundo Moyano y Caandela Arizaga blanquearon su reconciliación, luego de varios rumores de infidelidad por parte del gremialista durante el tiempo que tuvieron que permanecer sin contacto.

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“Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, fue la romántica frase que Facundo Moyano eligió para describir su romance con Candela Arizaga.

La respuesta de Candela Arizaga a la dedicatoria

Por su parte, Candela Arizaga respondió a la publicación con un apodo cariñoso y una sentida dedicatoria: "Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito".

Además publicó un video en sus historias con recopilación de varios momentos juntos, en el que se deja ver la relación que ellos tienen desde hace meses.

De acuerdo con las imágenes difundidas por ellos mismos, Facundo Moyano le regaló una pieza de joyería a Candela Arizaga, la cual ella luce con orgullo en su cuello. La misma fue entregada en una elegante caja de terciopelo.

Mientras la pareja vive un apasionado romance en Europa, en Argentina el ex diputado enfrenta una causa en su contra tras un confuso episodio frente a su departamento en el barrio porteño de Belgrano y ahora está siendo investigado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad de la propia Candela Arizaga.

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