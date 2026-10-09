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9 de octubre de 2026
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La reacción de Eleonora Cassano al ver sus fotos desnuda en Playboy

Mario Pergolini mostró las imágenes de Eleonora Cassano en su programa de El Trece y la bailarina recordó la postura de su esposo en aquellos días.

Eleonora Cassano habló de todo.&nbsp;

Eleonora Cassano habló de todo. 

Mario Pergolini dudó en mostrar las fotos al principio por la presencia del marido y el hijo de la bailarina. “Iba a mostrar imágenes de Playboy, pero ahora me siento incómodo”, dijo el conductor con su chispa habitual

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De todos modos, Eleonora Cassano le dio tranquilidad: “Ahora no pasa nada. Ya están re acostumbrados, y Juli, que tiene 23, tampoco”, expresó sin vueltas.

La bailarina admitió que las fotos habían salido hermosas y el conductor aseguró: “Uno ve las fotos de los dos y son casi una obra de arte”.

Sin embargo, Eleonora Cassano tuvo una particular reacción al ver una de las fotos de la producción que hizo con Julio Bocca. “Esa es horrible. Esa no me gusta, damos lástima ahí”, dijo sin vueltas.

Julio Bocca y Eleonora Cassano, en Playboy.

Julio Bocca y Eleonora Cassano, en Playboy.

La reacción del esposo de Eleonora Cassano

Además, en la entrevista Eleonora Cassano recordó la reacción de su marido ante la propuesta de realizar aquella producción para la revista Playboy.

“Fue raro porque viene Sergio, mi marido, y me dice: ‘Tenés que hacerla, está buenísima’. Yo pesaba 43 kilos y me preguntaba qué iba a hacer ahí”, sentenció la bailarina sobre esa anécdota.

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