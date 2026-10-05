La explicación de Facundo Moyano tras aparecer con Candela Arizaga en Madrid

Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga se encontraron en Madrid a pesar de la perimetral que la Justicia le impuso al sindicalista. Las imágenes fueron difundidas en el programa de Moria Casán.

“Estoy hablando con él. Tiene muchas cosas para decir”, adelantó Moria Casán en su programa de El Trece. “Está buscando un tiempo”, contó la diva en vivo.

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De acuerdo con lo que Moria Casán contó en su programa, Facundo Moyano fue contundente al referirse a la situación que se generó después de que fuera descubierto junto a Candela Arizaga en España.

“No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero”, le dijo Facundo Moyano a Moria Casán al explicar la situación judicial.

La causa de Facundo Moyano

Junto con Moria Casán, en el programa también analizaron la posibilidad de que Facundo Moyano viajara fuera del país mientras se encuentra involucrado en la causa.

“Él puede salir del país, pero si tuviera una causa abierta como cualquier hijo de vecino no debería, porque corre peligro de fuga”, explicó Amalia Guiñazú sobre la causa. “Como es el hijo de Moyano, no sé qué ha dicho el juez. Aparentemente no hay peligro de fuga”, agregó la panelista.

Candela Arizaga y Facundo Moyano, en Madrid.

También señalaron que, de acuerdo con lo explicado en el programa, Facundo Moyano habría cumplido con la obligación de informar su viaje. “Aparte está imputado. Lo único que tiene que hacer es avisarle a la fiscal y por eso viajó”, sostuvo la panelista.

Pampa Mónaco habló de la situación judicial de Facundo Moyano. “Esta causa básicamente pende de la declaración de un solo policía. Tiene una veintena de testigos”, dijo.

También hizo referencia a declaraciones atribuidas a la propia denunciante y señaló: “La misma supuesta víctima de violencia de género dice que tuve un brote psicótico, que no fue violento con ella”.