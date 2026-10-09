Mauro Icardi y Wanda Nara, formalmente separados: "Hay motivos para brindar"

Un Tribunal de Milán, en Italia, disolvió definitivamente el matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara a cuatro años del denominado “Wandagate”, el escándalo mediático entre la supuesta infidelidad del futbolista con la China Suárez en un hotel de Paris.

El propio Mauro Icardi fue quien compartió la noticia en sus redes sociales y la firmó con un irónico mensaje a Wanda Nara: "Hay motivos para brindar".

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Según detalló el posteo de Mauro Icardi, los jueces italianos rechazaron el pedido de manutención de Wanda Nara. "Aquellos famosos 250 mil euros mensuales no se autorizaron. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente", remarcó.

"La Justicia rechazó la manutención y la pensión por divorcio porque consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente. Además no pudieron probar que sacrificó su carrera por casarse conmigo", remarcó el fallo.

El posteo de Mauro Icardi.

Además, se rechazó el pedido de pensión por divorcio ya que el tribunal considera que no se pudo probar que Wanda sacrificara su carrera en los años en los que estuvo casada.

"Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió", asegura el texto.

Otro de los puntos que seguramente polémicos es el pago que se le obliga a realizar a Wanda Nara. "El Tribunal la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio", dice el fallo de la justicia italiana.

Para el final, Mauro Icardi no dejó pasar la oportunidad de posicionarse como un vencedor absoluto de esta guerra legal que se extendió por años.

"Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia", escribió el futbolista.

Y remató su posteo: "La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar"