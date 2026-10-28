Otro local de Lomas anunció su cierre tras casi dos décadas de historia

Otro local de Lomas cierra ante las dificultades económicas y los cambios de consumo.

El comercio atraviesa tiempos difíciles y Mamapulpa es otro emprendimiento que decidió cerrar las puertas de su espacio físico en Boedo 168. Después de 18 años de historia, el local de ropa y diseño de Lomas de Zamora tendrá su último día de atención este sábado 31.

Detrás del proyecto ubicado en el local 17 de la Galería Boedo, que también tiene entrada por Laprida, están Kari y Lala , dos hermanas que fundaron el emprendimiento en 2008, poco después del fallecimiento de su mamá. El nombre de la marca nació como homenaje a ella y, desde sus comienzos, la propuesta buscó diferenciarse con prendas y marcas de diseño inspiradas en estilos como el rock, punk, pin up y grunge.

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La decisión de cerrar corresponde a una combinación de factores económicos, los costos de mantener un local físico y los cambios en los hábitos de consumo. "Cuando esos costos aumentan y el consumo no acompaña, sostener un espacio físico se vuelve más exigente", explicaron sus dueñas.

Entre las principales dificultades, Kari y Lala señalaron la falta de previsibilidad en las ventas, el movimiento es irregular y eso complica la planificación de las compras de mercadería, la reposición y las decisiones a futuro. "En un emprendimiento, todo eso requiere un equilibrio entre atender lo cotidiano y pensar cómo seguir creciendo", expresaron.

Prendas y marcas de diseño inspiradas en estilos como el rock, punk, pin up y grunge.

También advirtieron cambios en el comportamiento de los clientes: las compras son más pensadas, las personas comparan precios y seleccionan con mayor cuidado qué llevar. "La ropa muchas veces queda para después frente a otros gastos del hogar", contaron.

Las comerciantes también señalaron que, en las conversaciones con otros negocios de la galería y del centro de Lomas, parece una preocupación compartida por las dificultades para sostener las ventas: "Vemos que el movimiento de gente no siempre se traduce en compras".

"En comparación con otros años, notamos un consumo más moderado y un movimiento menos parejo. Las ventas varían bastante de una semana a otra, por lo que una cifra aislada no refleja del todo la realidad del local", detallaron.

Funciona desde el 2008.

Una despedida y una nueva etapa

Aunque el cierre del local marca el final de una etapa, Mamapulpa continuará con su propuesta a través de la venta online. La idea es conservar la identidad de la marca y llegar a nuevos clientes sin los costos que implica mantener un espacio físico.

"Lo que más vamos a extrañar es el encuentro cotidiano: que entren, charlemos y nos cuenten cosas de sus vidas", admitieron sus dueñas, que recibieron numerosos mensajes de cariño tras anunciar la noticia en sus redes.

Antes de despedirse, organizaran una jornada especial de Halloween este sábado de 10.30 a 19, con descuentos, golosinas y un premio al mejor disfraz. Los productos que queden estarán disponibles a través de la venta online y anunciaron que están preparando una tienda online.

"Gracias por cada visita, cada recomendación, cada charla y por elegirnos durante estos 18 años. Gracias también a las marcas y emprendedores que nos acompañaron todos estos años. Esta historia no habría sido la misma sin ustedes", escribieron en su cuenta de Instagram.