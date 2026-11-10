martes 10 de noviembre de 2026
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10 de noviembre de 2026
Pronóstico.

La semana avanza con calor en el AMBA: máximas de casi 30º

El Niño da tregua y el clima se estabiliza unos días para recordar la primavera. El jueves será el día con más calor.

Este miércoles feriado se espera 28º de máxima.

Este miércoles feriado se espera 28º de máxima.

Desde la llegada del Papa León XIV, el clima volvió a la normalidad en medio de la inestabilidad de El Niño. Con temperaturas primaverales, la semana comenzó en el AMBA con cielo despejado y calor. ¿Cómo sigue?

Para el martes -feriado en CABA y Córdoba- se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del norte rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 15º y 26º.

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Ya el miércoles -feriado en la provincia de Buenos Aires- se espera cielo mayormente nublado y vientos del norte cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 16º y unas máxima de 28º, en una de las jornadas de más intenso calor.

El día con más calor y algunas nubes

En tanto, el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del noreste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 17º a los 29º, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 19º y los 28º, en otra jornada de sol a pleno.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del este, con una temperatura mínimas de 19º y una máxima de 28º, por lo que el calor no cederá.

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