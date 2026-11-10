La semana avanza con calor en el AMBA: máximas de casi 30º

Desde la llegada del Papa León XIV, el clima volvió a la normalidad en medio de la inestabilidad de El Niño . Con temperaturas primaverales, la semana comenzó en el AMBA con cielo despejado y calor . ¿Cómo sigue?

Para el martes -feriado en CABA y Córdoba- se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del norte rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 15º y 26º.

Clima. La semana arranca con lluvias en el AMBA, pero se viene el calor: se esperan hasta 27°

Ya el miércoles -feriado en la provincia de Buenos Aires- se espera cielo mayormente nublado y vientos del norte cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 16º y unas máxima de 28º, en una de las jornadas de más intenso calor.

En tanto, el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del noreste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 17º a los 29º, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 19º y los 28º, en otra jornada de sol a pleno.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del este, con una temperatura mínimas de 19º y una máxima de 28º, por lo que el calor no cederá.