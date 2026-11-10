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10 de noviembre de 2026
Declaraciones.

Eduardo Salvio, contundente: "Para salir campeón, hay que ganarle a los mejores"

Lanús enfrentará al Millonario en los octavos de final, pero Eduardo Salvio piensa más allá de ese partido y avisó: "Nuestro obejetivo es el campeonato".

Eduardo Salvio y un objetivo claro en Lanús: salir campeón.

Eduardo Salvio y un objetivo claro en Lanús: salir campeón.

El subcapitán del Granate buscó dejar atrás el empate agridulce que logró el domingo ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, y puso su mira en lo que viene, más allá que un triunfo le hubiese permitido evitar al Millonario y definir en condición de local en el primer cruce de los playoffs del Torneo Clausura.

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Por eso, lejos de lamentarse, el ex Boca Juniors lo ve como oportunidad y remarcó que "hay que pasar por todos" para poder celebrar a fin de año. “Nuestro objetivo está claro, es el campeonato”, aclaró el mediocampista.

También analizó lo que será el encuentro que se disputará en el estadio Monumental y reconoció que es un "partido definitorio", pero señaló que es "un partido lindo" para jugar. “Nada más lindo que ir a jugar allá e intentar hacer las cosas bien para seguir avanzando", recalcó Salvio.

“Este equipo a lo largo del tiempo demostró que en grandes escenarios da un paso hacia adelante, da la cara”, subrayó, claro y contundente, sobre la fortalezas que tiene el elenco de Mauricio Pellegrino, que el año pasado se coronó campeón de la Copa Sudamericana y este año, ante Flamengo, de la Recopa Sudamericana.

Cómo es el camino de Lanús en los playoffs del Torneo Clausura

Al terminar en la quinta colocación de la zona A, Lanús integra la parte izquierda del cuadro y tendrá un camino complicado hacia la gran final, que se jugará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata.

En caso de superar a River, el Granate se medirá en cuartos de final se medirá contra Instituto (ganador de la zona A) o Huracán (8° de la B), mientras que en las semfinales podría enfrentar con Argentinos Juniors, Independiente, Vélez Sarfield o Belgrano.

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