Lanús empató con Central Córdoba y chocará con River en los playoffs

Lanús empató en Santiago del Estero y enfrentará a River en Playoffs

En una jornada vibrante y de dientes apretados, Lanús empató 1-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El encuentro dejó un saldo agridulce para el visitante: si bien cumplió el objetivo de avanzar de ronda, el quinto puesto obtenido en la Zona A determinó que su próximo rival en los mano a mano eliminatorios será River, en condición de visitante.

El partido comenzó con imprecisiones en ambos lados, pero con el correr de los minutos el "Ferroviario" empezó a explotar las dudas defensivas de Lanús. A los 31 minutos del primer tiempo se rompió el cero a través de una acción sumamente desafortunada: un centro peligroso de Leonardo Sequeira buscaba conectores en el área chica y, en su afán por anticipar, el defensor Tomás Guidara convirtió un insólito gol en contra que descolocó por completo al arquero Nahuel Losada.

A pesar del impacto anímico, el conjunto de Mauricio Pellegrino no tardó en reaccionar. Conducido por la claridad de su máxima figura, Marcelino Moreno, el Granate adelantó sus líneas de inmediato. Diez minutos más tarde, a los 41', Moreno armó una apilada individual fantástica por el centro y habilitó con precisión quirúrgica a Eduardo "Toto" Salvio, quien definió con categoría para estampar el 1-1 definitivo antes de irse al descanso.

En la segunda mitad, Lanús asumió el protagonismo del juego, controlando la posesión de la pelota y ensayando una gran cantidad de remates al arco que no lograron quebrar la resistencia del local. El travesaño y los postes jugaron su partido a favor de Central Córdoba, ahogándole el grito de gol a los atacantes de la visita.

Con el pitazo final y el 1-1 consumado, Lanús sumó 26 unidades y finalizó en la quinta colocación de su grupo. Al no poder escalar más posiciones, los cruces de playoffs determinaron el emparejamiento con el cuarto de la Zona B: River. El "Grana" deberá viajar a Núñez para disputar una verdadera final a partido único en el Estadio Monumental, buscando seguir con vida en el sueño por el título.