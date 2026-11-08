domingo 08 de noviembre de 2026
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8 de noviembre de 2026
Hay rival.

Lanús empató con Central Córdoba y chocará con River en los playoffs

Lanús empató 1 a 1 con Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha número 16 del Torneo Clausura. Con esta igualdad, ahora River será el rival en el Monumental.

Cómo impactó en Lanús la derrota de Defensa y Justicia con Boca

Lanús no pasa del empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lanús no pasa del empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lanús no pasa del empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lanús no pasa del empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lanús empata ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Lanús empata ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Lanús empata ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Lanús empata ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Marcelino Moreno, clave para el empate de Lanús.

Marcelino Moreno, clave para el empate de Lanús.

Marcelino Moreno, clave para el empate de Lanús.

Marcelino Moreno, clave para el empate de Lanús.

Lanús empató en Santiago del Estero y enfrentará a River en Playoffs

En una jornada vibrante y de dientes apretados, Lanús empató 1-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El encuentro dejó un saldo agridulce para el visitante: si bien cumplió el objetivo de avanzar de ronda, el quinto puesto obtenido en la Zona A determinó que su próximo rival en los mano a mano eliminatorios será River, en condición de visitante.

El partido comenzó con imprecisiones en ambos lados, pero con el correr de los minutos el "Ferroviario" empezó a explotar las dudas defensivas de Lanús. A los 31 minutos del primer tiempo se rompió el cero a través de una acción sumamente desafortunada: un centro peligroso de Leonardo Sequeira buscaba conectores en el área chica y, en su afán por anticipar, el defensor Tomás Guidara convirtió un insólito gol en contra que descolocó por completo al arquero Nahuel Losada.

A pesar del impacto anímico, el conjunto de Mauricio Pellegrino no tardó en reaccionar. Conducido por la claridad de su máxima figura, Marcelino Moreno, el Granate adelantó sus líneas de inmediato. Diez minutos más tarde, a los 41', Moreno armó una apilada individual fantástica por el centro y habilitó con precisión quirúrgica a Eduardo "Toto" Salvio, quien definió con categoría para estampar el 1-1 definitivo antes de irse al descanso.

En la segunda mitad, Lanús asumió el protagonismo del juego, controlando la posesión de la pelota y ensayando una gran cantidad de remates al arco que no lograron quebrar la resistencia del local. El travesaño y los postes jugaron su partido a favor de Central Córdoba, ahogándole el grito de gol a los atacantes de la visita.

Con el pitazo final y el 1-1 consumado, Lanús sumó 26 unidades y finalizó en la quinta colocación de su grupo. Al no poder escalar más posiciones, los cruces de playoffs determinaron el emparejamiento con el cuarto de la Zona B: River. El "Grana" deberá viajar a Núñez para disputar una verdadera final a partido único en el Estadio Monumental, buscando seguir con vida en el sueño por el título.

Final del partido

Central Córdoba y Lanús igualaron 1 a 1 por la fecha número 16 del Torneo Clausura.

Duelo de ida y vueltas con chances para los dos

Central Córdoba y Lanús buscan la victoria, pero no están certeros para convertir. Minutos finales.

Chequeo en el VAR y no hay penal para Central Córdoba

En primera instancia el árbitro Álvaro Carrera sancionó penal por una supuesta mano de Izquierdoz en el área, pero luego de una revisión en el VAR confirmó que la pelota había pegado en el pecho y no en la mano del defensor de Lanús.

Otra chance para Lanús

Sasha Marcich de cabeza reventó el palo y se salvó Central Córdoba.

Increíble lo que se perdió Lanús

Luego de un centro, Toto Salvio quedó sólo con el arquero pero su remate se fue por arriba del travesaño.

Mauricio Pellegrino mueve el banco de suplentes de Lanús

Gonzalo Lobos, Ramiro Carrera y Benjamín Acosta a la cancha en reemplazo de Lucas Besozzi, Marcelino Moreno y Raúl Loaiza.

Lanús cerca del segundo

El Granate arremetió en ataque y tuvo chances con un cabezazo de Carlos Izquierdoz y un remate de afuera del área de Eduardo Salvio. Al acecho busca la victoria.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Central Córdoba y Lanús por la fecha número 16 del Torneo Clausura.

Con el empate Lanús choca ante River por los playoffs

El Granate no puede romper la igualdad y con este resultado enfrenta a River en los playoffs del Torneo Clausura. River suma 26 puntos en la Zona B y está cuarto en las posiciones, mientras que Lanús con 26 unidades queda quinto y se estarían enfrentando en el Monumental.

Final del primer tiempo

Central Córdoba y Lanús empatan 1 a 1 por la fecha número 16 del Torneo Clausura.

Lanús estuvo cerca del segundo

Gran pase en profundidad para Tomás Guidara y el defensor de Lanús se perdió el 2 a 1 con un remate que se fue desviado.

¡GOL DE LANÚS!

Gran jugada individual de Marcelino Moreno, quien habilitó a Eduardo Salvio y puso el 1 a 1. En el peor momento de Lanús en el partido alcanzó la igualdad.

Nahuel Losada salvó a Lanús

Leonardo Sequeira probó de afuera del área con un gran disparo y Nahuelo Losada evitó el segundo de Central Córdoba.

Central Córdoba cerca del segundo

Marco Iacobellis tuvo el 2 a 0 pero su disparo se fue desviado. Central Córdoba es más que Lanús.

¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA!

Luego de una gran sociedad en ataque, Central Córdoba llegó a la apertura del marcador a través de Tomás Guidara en contra.

Nueva mala salida de Nahuel Losada y casi gol de Central Córdoba

El arquero de Lanús volvió a equivocarse y Central Córdoba estuvo muy cerca de marcar el primero.

Otra aproximación de Lanús

El Granate llegó por la vía aérea por intermedio de un cabezazo de Mauricio Pellegrino que se fue desviado.

Increíble lo que se perdió Lanús

Buena habilitación de Marcelino Moreno a Allan Wlk, pero el paraguayo elevó su disparo por arriba del travesaño.

Se salvó milagrosamente Lanús

Mala salida de Hernán Losada y Leonardo Sequeira de mitad de cancha casi hace el gol del campeonato. El travesaño salvó al Granate.

Comenzó el partido

Ya juegan Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús por la fecha número 16 del Torneo Clausura.

Ya se viene Central Córdoba ante Lanús

Formaciones confirmadas:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Facundo Roldán, Nicolás Garrido y Darío Cáceres; Matías Vera, Tiziano Ramírez, Leonardo Sequeira, Marco Iacobellis; Michael Santos y Diego Barrera. DT: Juan Carlos Roldán.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Raúl Loaiza; Lucas Bezozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Madre de Ciudades

Árbitro: Álvaro Carrera.

TV: TNT Sports

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