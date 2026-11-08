Lanús empató con Central Córdoba y chocará con River en los playoffs

Lanús empató en Santiago del Estero y enfrentará a River en Playoffs
En una jornada vibrante y de dientes apretados, Lanús empató 1-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El encuentro dejó un saldo agridulce para el visitante: si bien cumplió el objetivo de avanzar de ronda, el quinto puesto obtenido en la Zona A determinó que su próximo rival en los mano a mano eliminatorios será River, en condición de visitante.
El partido comenzó con imprecisiones en ambos lados, pero con el correr de los minutos el "Ferroviario" empezó a explotar las dudas defensivas de Lanús. A los 31 minutos del primer tiempo se rompió el cero a través de una acción sumamente desafortunada: un centro peligroso de Leonardo Sequeira buscaba conectores en el área chica y, en su afán por anticipar, el defensor Tomás Guidara convirtió un insólito gol en contra que descolocó por completo al arquero Nahuel Losada.
A pesar del impacto anímico, el conjunto de Mauricio Pellegrino no tardó en reaccionar. Conducido por la claridad de su máxima figura, Marcelino Moreno, el Granate adelantó sus líneas de inmediato. Diez minutos más tarde, a los 41', Moreno armó una apilada individual fantástica por el centro y habilitó con precisión quirúrgica a Eduardo "Toto" Salvio, quien definió con categoría para estampar el 1-1 definitivo antes de irse al descanso.
En la segunda mitad, Lanús asumió el protagonismo del juego, controlando la posesión de la pelota y ensayando una gran cantidad de remates al arco que no lograron quebrar la resistencia del local. El travesaño y los postes jugaron su partido a favor de Central Córdoba, ahogándole el grito de gol a los atacantes de la visita.
Con el pitazo final y el 1-1 consumado, Lanús sumó 26 unidades y finalizó en la quinta colocación de su grupo. Al no poder escalar más posiciones, los cruces de playoffs determinaron el emparejamiento con el cuarto de la Zona B: River. El "Grana" deberá viajar a Núñez para disputar una verdadera final a partido único en el Estadio Monumental, buscando seguir con vida en el sueño por el título.
Final del partido
Central Córdoba y Lanús igualaron 1 a 1 por la fecha número 16 del Torneo Clausura.
Duelo de ida y vueltas con chances para los dos
Central Córdoba y Lanús buscan la victoria, pero no están certeros para convertir. Minutos finales.
Chequeo en el VAR y no hay penal para Central Córdoba
En primera instancia el árbitro Álvaro Carrera sancionó penal por una supuesta mano de Izquierdoz en el área, pero luego de una revisión en el VAR confirmó que la pelota había pegado en el pecho y no en la mano del defensor de Lanús.
TRAS LA REVISIÓN, FUE ANULADO EL PENAL DE IZQUIERDOZEl árbitro del encuentro había cobrado mano del defensor de Lanús, pero, tras ser llamado por el VAR, decidió dar marcha atrás con su decisión.#LPFxTNTSports https://t.co/SXOczd3gcE— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2026
Otra chance para Lanús
Sasha Marcich de cabeza reventó el palo y se salvó Central Córdoba.
Increíble lo que se perdió Lanús
Luego de un centro, Toto Salvio quedó sólo con el arquero pero su remate se fue por arriba del travesaño.
SALVIO SE PERDIÓ EL 2-1 DE LANÚSEl delantero del Grana se encontró con la pelota dentro del área y no pudo darle buena dirección.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/Yio15oCvyN— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026
Mauricio Pellegrino mueve el banco de suplentes de Lanús
Gonzalo Lobos, Ramiro Carrera y Benjamín Acosta a la cancha en reemplazo de Lucas Besozzi, Marcelino Moreno y Raúl Loaiza.
Lanús cerca del segundo
El Granate arremetió en ataque y tuvo chances con un cabezazo de Carlos Izquierdoz y un remate de afuera del área de Eduardo Salvio. Al acecho busca la victoria.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Central Córdoba y Lanús por la fecha número 16 del Torneo Clausura.
Con el empate Lanús choca ante River por los playoffs
El Granate no puede romper la igualdad y con este resultado enfrenta a River en los playoffs del Torneo Clausura. River suma 26 puntos en la Zona B y está cuarto en las posiciones, mientras que Lanús con 26 unidades queda quinto y se estarían enfrentando en el Monumental.
Final del primer tiempo
Central Córdoba y Lanús empatan 1 a 1 por la fecha número 16 del Torneo Clausura.
45’ +1 Final del 1T: Central Córdoba 1-1 Lanús Eduardo Salvio LPF - Clausura 2026 16ª fecha#JuegaLanús https://t.co/Im1RN8NZBV— Club Lanús (@clublanus) November 8, 2026
Lanús estuvo cerca del segundo
Gran pase en profundidad para Tomás Guidara y el defensor de Lanús se perdió el 2 a 1 con un remate que se fue desviado.
¡GOL DE LANÚS!
Gran jugada individual de Marcelino Moreno, quien habilitó a Eduardo Salvio y puso el 1 a 1. En el peor momento de Lanús en el partido alcanzó la igualdad.
GRAN JUGADA DE MARCELINO Y SALVIO PUSO EL 1-1El de Lanús la hizo muy bien y se la cedió al Toto Salvio, que empató el encuentro ante Central Córdoba.#LPFxTNTSports https://t.co/iCjslHCL3o— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026
Nahuel Losada salvó a Lanús
Leonardo Sequeira probó de afuera del área con un gran disparo y Nahuelo Losada evitó el segundo de Central Córdoba.
LOSADA EVITÓ EL SEGUNDO DEL FERROVIARIOSequeira remató desde lejos y el arquero de Lanús la envió al córner.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/h7nwsb4DIK— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026
Central Córdoba cerca del segundo
Marco Iacobellis tuvo el 2 a 0 pero su disparo se fue desviado. Central Córdoba es más que Lanús.
¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA!
Luego de una gran sociedad en ataque, Central Córdoba llegó a la apertura del marcador a través de Tomás Guidara en contra.
EL INSÓLITO GOL EN CONTRA DE GUIDARAEl defensor de Lanús quiso tirarla al córner, pero la terminó metiendo en el fondo de su arco para el 1-0 de Central Córdoba.#LPFxTNTSports https://t.co/rzXSUn4yLK— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026
Nueva mala salida de Nahuel Losada y casi gol de Central Córdoba
El arquero de Lanús volvió a equivocarse y Central Córdoba estuvo muy cerca de marcar el primero.
Otra aproximación de Lanús
El Granate llegó por la vía aérea por intermedio de un cabezazo de Mauricio Pellegrino que se fue desviado.
Increíble lo que se perdió Lanús
Buena habilitación de Marcelino Moreno a Allan Wlk, pero el paraguayo elevó su disparo por arriba del travesaño.
WLK DESPERDICIÓ UNA CHANCE CLARÍSIMA PARA LANÚSEl delantero del Granate definió adentro del área y la pelota salió por arriba del arco de Central Córdoba.#LPFxTNTSports https://t.co/fJCzhGaG51— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026
Se salvó milagrosamente Lanús
Mala salida de Hernán Losada y Leonardo Sequeira de mitad de cancha casi hace el gol del campeonato. El travesaño salvó al Granate.
¡ERA EL GOL DEL CAMPEONATO, SEQUEIRA!El delantero de Central Córdoba casi clava un golazo desde mitad de cancha tras la equivocación de Losada, pero el travesaño se lo negó.#LPFxTNTSports https://t.co/U3t5fWoLLs— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026
Comenzó el partido
Ya juegan Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús por la fecha número 16 del Torneo Clausura.
Ya se viene Central Córdoba ante Lanús
Formaciones confirmadas:
Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Facundo Roldán, Nicolás Garrido y Darío Cáceres; Matías Vera, Tiziano Ramírez, Leonardo Sequeira, Marco Iacobellis; Michael Santos y Diego Barrera. DT: Juan Carlos Roldán.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Raúl Loaiza; Lucas Bezozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Estadio: Madre de Ciudades
Árbitro: Álvaro Carrera.
TV: TNT Sports