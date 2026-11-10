Una investigadora de Lomas llevará la memoria local a un seminario internacional a 50 años del golpe

Patricia Rodríguez participará del Seminario Internacional de Políticas de Memoria , que se realizará del 12 al 14 de noviembre a 50 años del golpe cívico-militar. Presentará su trabajo "Memoria e identidad lomense ", en el que recupera las experiencias políticas, sociales y culturales de los años 70 y su influencia en generaciones posteriores.

Rodríguez expondrá en La Plata la mesa 32, titulada "Memorias colectivas y organización popular en las disputas del presente", correspondiente al eje "Disputas por las memorias. Desafíos del presente".

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El seminario reunirá a investigadores, académicos, estudiantes y activistas de distintos países con exposiciones que abordarán experiencias de organización popular, memorias colectivas, espacios de memoria, luchas feministas y procesos históricos de América Latina.

En la Mesa 32, junto con Rodríguez, participarán representantes de Brasil y distintas organizaciones y experiencias territoriales, entre ellas Norita Fútbol Club, con una ponencia sobre el fútbol como forma de organización popular, memoria, género y disputa.

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La historia de Lomas llega al seminario internacional en La Plata

Con una extensa trayectoria de investigación sobre la historia local, la autora de los libros "La Masacre de Pasco" y "Pedro Pablo Turner, entre dos proyectos de país". Destacó la necesidad de reconstruir una historia que excede los acontecimientos represivos y permite comprender la identidad territorial.

"Fueron muchos años que yo vengo trabajando e investigando la historia lomense, no solo la memoria de los compañeros desaparecidos, Masacre de Pasco, el caso Turner, sino también el desarrollo territorial, político, social y cultural que hubo en Lomas durante los 70", explicó.

En ese sentido, señaló que durante aquella década existió una intensa actividad de organizaciones sociales, políticas, culturales y religiosas: "Había una dinámica increíble que pocos lomenses conocen y es necesario que se sepa un poco para explicar nuestro presente también".

Uno de los principales planteos de la investigadora es que la memoria no debe limitarse a recordar los acontecimientos.

La memoria para comprender al presente

Uno de los principales planteos de la investigadora es que la memoria no debe limitarse a recordar los acontecimientos del pasado, sino que tiene que funcionar como una herramienta para analizar los problemas y conflictos de la sociedad actual. "Creo que es fundamental seguir haciendo memoria, seguir develando ese pasado nuestro", expresó.

En ese marco, consideró que las políticas de memoria deben promover espacios de reflexión y debate, sin presentar la historia como un relato cerrado. "La historia como un museo no, sino la historia como una explicación del presente y como un lugar de debate, porque no todos leen el pasado de la misma manera", manifestó.

La investigadora también hizo hincapié en la necesidad de establecer vínculos entre los procesos históricos y las problemáticas contemporáneas. "Es necesario saber qué nos pasa hoy en el presente y qué tiene que ver con ese pasado, hacer los vínculos necesarios para reaprender", señaló.

Al referirse a la importancia de recuperar las experiencias históricas en el escenario actual, Rodríguez recordó las reflexiones de la socióloga argentina Pilar Calveiro: “Cada vez que los pueblos necesitan la reaparición del pasado, ese pasado reaparece por necesidad popular”.

En esa línea, sostuvo que "las políticas públicas son los soportes que todos los pueblos necesitamos para tomar del pasado lo que necesitamos en este presente, para preguntarnos acerca de ese pasado, para explicarnos este presente y para encontrar soluciones a este presente hostil".

Patricia participó de una charla sobre Pedro Turner en la escuela 89 de Lomas.

Las nuevas generaciones y la continuidad de las luchas

Otro de los aspectos que destacó Rodríguez es la importancia de transmitir la historia a los jóvenes y generar espacios para que puedan acercarse a las experiencias de militancia y organización popular de su propio territorio. Al respecto, valoró la participación juvenil en las movilizaciones y reivindicaciones vinculadas con la justicia, la memoria, la soberanía y la igualdad. "Es muy reconfortante ver a muchos jóvenes que realmente sostienen banderas de justicia, de memoria, de soberanía, de igualdades y salen a la calle en la búsqueda de esos ideales", expresó.

Para la investigadora, esa participación demuestra que las experiencias de lucha no quedaron limitadas a una época, sino que continúan encontrando nuevas expresiones. "Eso es reconfortante porque está indicando que nuestro pueblo no es un pueblo vencido, sino que es un pueblo en resistencia", afirmó.

La transmisión de la memoria también supone reconocer que no existe una única interpretación del pasado y que las respuestas deben construirse colectivamente. "Son preguntas para responder colectivamente, porque en definitiva no hay una sola respuesta y no hay una verdad absoluta", reflexionó.