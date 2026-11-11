Convocan a una colecta solidaria de cabello en la UNLZ para luego armar pelucas y donarlas

la jornada será de 10 a 13 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ.

El próximo lunes se realizará una nueva colecta solidaria de cabello en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ), una iniciativa que busca transformar las donaciones en pelucas para personas que atraviesan tratamientos oncológicos y otras situaciones de pérdida de cabello.

Organizada por Rotary Club Lomas Este , junto a Doná Cabello Argentina , la jornada será de 10 a 13 e invita a toda la comunidad a participar con un gesto que puede significar mucho para quienes lo necesitan. Los vecinos podrán acercar sus mechones o cortarse el cabello en el momento, con la asistencia de peluqueras voluntarias que acompañan la propuesta.

Una de ellas es Andrea Festenese , vecina de Temperley y peluquera desde los 16 años, quien participa del proyecto desde sus comienzos, en 2023. Su incorporación surgió a través de una amiga voluntaria de Rotary que la invitó a formar parte de la iniciativa. "Me pareció una iniciativa hermosa y, desde ese primer momento, sentí que quería involucrarme", recordó en diálogo con La Unión .

Para ella, la peluquería siempre fue mucho más que una cuestión estética: "Me gusta el contacto con la gente, el diálogo y, sobre todo, escuchar. Creo que ser peluquera va mucho más allá de lo estético: también significa generar un espacio de confianza, donde cada persona pueda sentirse cómoda, escuchada y comprendida".

Será el lunes 16 de noviembre de 10 a 13 en la UNLZ.

"Detrás de cada mechón de pelo hay una historia", expresó Andrea al describir lo que vive en cada colecta. Para ella, donar cabello es mucho más que un corte: es un gesto cargado de emociones, recuerdos y, sobre todo, solidaridad.

A lo largo de estas jornadas, acompañó a personas que se acercan con distintas motivaciones: algunas atravesaron experiencias difíciles, otras buscan ayudar y muchas encuentran en la donación una oportunidad para hacer algo significativo por alguien más.

"No se trata solamente de cortar el cabello y guardarlo en un sobre. Hay que entender lo que significa ese momento para quien está donando. A veces, una conversación, un abrazo o simplemente escuchar en silencio también forman parte de la donación", señaló.

Mucho más que un corte de cabello

Para Andrea, la peluquería siempre fue mucho más que una cuestión estética. Disfruta del contacto con la gente, del diálogo y, especialmente, de escuchar. Esa cercanía también se vuelve fundamental durante las colectas, donde cada persona llega con una historia y una emoción diferente.

"Cuando una persona se sienta a cortarse el cabello para donarlo, muchas veces hay una emoción muy grande detrás. Puede haber lágrimas, una historia dolorosa, una experiencia de superación o simplemente el deseo de ayudar a alguien más", expresó.

La campaña se desarrolla junto a Doná Cabello Argentina, una organización que recibe las donaciones y confecciona pelucas para ponerlas a disposición de pacientes de todo el país. Andrea tuvo la oportunidad de conocer personalmente su trabajo y destaca la dedicación de quienes forman parte de esta cadena solidaria.

Se recibirán mechones teñidos, fantasía y con canas, sanos y que tengan un mínimo de 25 centímetros.

Qué cabello se puede donar y cómo colaborar

Una de las dudas más frecuentes entre quienes quieren participar está relacionada con el largo y las condiciones que debe cumplir el cabello. Andrea aclaró que se recibirán mechones de cualquier color, incluidos los teñidos, fantasía y con canas, siempre que estén sanos y tengan un mínimo de 25 centímetros.

También reconoció que para algunas personas desprenderse de su cabello puede resultar difícil. "A veces les explico que quizás para uno significa cortarse unos centímetros, pero para otra persona puede representar muchísimo", señaló.

Otro aspecto importante es la confianza sobre el destino de las donaciones. En ese sentido, explicó que cada sobre se identifica con nombre y apellido para garantizar la transparencia y el seguimiento del cabello hasta su destino.

"Somos muchos los eslabones que trabajamos por una misma causa: donantes, peluqueros, voluntarios, instituciones y organizaciones. Todos asumimos un compromiso para que esa ayuda llegue a quienes la necesitan", destacó. La colecta también recibirá otros elementos necesarios para acompañar el trabajo de la organización, como telas para turbantes, hilos, cinta de papel y productos de higiene capilar.