Se había escapado de una comisaría de Lomas de Zamora y lo atraparon: caminaba con un cuchillo

Detuvieron a un delincuente que se había escapado de una comisaría de Lomas de Zamora tras limar los barrotes de una celda. Lo atraparon en General Rodríguez y estaba armado con un cuchillo.

El caso había ocurrido el 18 de julio de 2021. Varios detenidos de la Comisaría 9ª de Parque Barón cortaron barrotes y lograron huir por el patio interno de los calabozos de la seccional.

Los informes de aquella época hablaban de la evasión de seis presos . Todos fueron recapturados ese mismo año, en las semanas siguientes a la fuga. Sin embargo, uno de ellos volvió a ser noticia recientemente.

El nombre de uno de los detenidos volvió a aparecer en escena muy lejos de Lomas de Zamora. La Policía de General Rodríguez informó la detención de un hombre que caminaba armado con un cuchillo , durante un patrullaje de prevención en General Roca y Vengochea.

Al verificar su identidad, confirmaron que se trataba de Diego Quiroga, de 46 años y con domicilio registrado en Remedios de Escalada. El sistema informático mostraba un pedido de captura por “evasión” vigente desde el 19 de julio de 2021, un día después de aquella fuga en Parque Barón.

El informe mostraba que Quiroga había sido uno de los seis reclusos que habían huido de la Comisaría 9ª y que en aquel momento estaba detenido por “robo agravado”. El pedido de detención había sido impulsado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 de Lomas de Zamora.

Cuchillo incautado al detenido.

Durante una requisa preventiva, al prófugo le incautaron un cuchillo oculto a la altura de la cintura. Lo trasladaron a la Comisaría 2ª de Las Malvinas y quedó a disposición del magistrado interviniente.

El dato llamativo es que Quiroga ya había sido recapturado días después de la evasión en 2021. La Justicia investiga en qué condiciones quedó en libertad tras aquella detención y por qué sigue vigente el pedido de captura. Verificarán en los registros si volvió a fugarse, si violó algún arresto domiciliario o si cumplió la condena y hubo un error administrativo.