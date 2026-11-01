Proponen sumarse en Banfield al Club de Teatro dirigido a adultos

Una nueva alternativa llega a Banfield para los adultos que sean mayores de 20 años que quieran incursionar en el mundo de las artes escénicas. Se trata del "Club de Teatro" que arranca este lunes y aún quedan cupos disponibles. No hace falta experiencia previa, simplemente las ganas de jugar a ser otra persona y a descubrir distintos personajes.

Las clases se van a dictar todos los lunes a las 14 en el Club de Caza y Pesca ubicado en Alsina 257, Banfield y sólo piden inscribirse para mantener la organización del grupo que va a estar compuesto de personas con o sin experiencia en la actuación, pero que tengan las ganas o se animen a la expresión a través de este arte.

La profesora del Club de Teatro es la lomense, Alejandra Varela que es actriz y formadora de actores y quien explicó: "Se trata de formar un grupo que quiera incursionar en artes escénicos que es adentrar en si mismo, es encontrar emociones perdidas y ganancias que no sabemos aún que tenemos".

Según detalló la profesora, los talleres que ella dicta van más allá de aprender a actuar. "Siempre digo que más allá del arte en sí, estudiar actuación es la mejor terapia en términos de expresión".

Por eso, quienes se anoten y asistan este lunes a la primera clase van a acceder a navegar el interior de cada uno a su propio tiempo expresando sin siquiera proponerlo porque entrenar en teatro "invita a ser otro sin darte cuenta", aseguró la actriz de Lomas, quien además añadió: "A veces sos otro por qué un guión te ayuda y otras veces solo un vestuario diferente al que usas en la vida".

A nivel personal, Varela afirmó: "Tuve la fortuna de ser y sentir como un otro que no soy, pero lo sentí". La iniciativa apunta justamente a crear ese club de teatro donde cada uno encuentre su lugar, que además pueda socializar, sentir este especio de pertenencia y además expresar con el cuerpo y la palabra el arte de actuar.

"Lo más mágico de la actuación es entrenar un médico o un psicólogo o una maestra o una mucama, una madre enferma, un abuelo rico o tantísimos personajes que aunque no seas los podes conocer navegando tu interior", recalcó la profesora que cuenta con una larga trayectoria formando grupos de actuación.

Aprender a sentir en la piel de un otro es a lo que apunta este taller para adultos. "De ahí aparece la emoción llamada empatía. Aprendemos a sentir como otros como alguien que no soy yo. Se lo que le pasa y que necesita por qué estamos entrenado para eso. Así se construyen los personajes", apuntó Varela que espera contar con un gran club de teatro en Banfield.

La iniciativa espera mantener el club todos los lunes y continuar entrenando distintos personajes durante el verano. "Vamos entretenernos juntos", afirmó.

Los que quieran anotarse o recibir toda la información respecto al Club de Teatro deben enviar un mensaje de WhatsApp al número 1137601311