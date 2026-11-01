Una psicopedagoga de Lomas de Zamora creó un taller para ayudar a adolescentes a vincularse

En un contexto marcado por la virtualidad, construir vínculos, iniciar una conversación, integrarse a un grupo o expresar lo que sienten puede representar un desafío para algunos adolescentes . Frente a esta realidad, Vanina Kilb , psicopedagoga de Lomas de Zamora , creó un taller de habilidades sociales que comenzará en 2027.

La propuesta buscará brindar herramientas para que los adolescentes puedan desenvolverse con mayor seguridad y autonomía en situaciones de la vida cotidiana.

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"Tuvo inicialmente un disparador personal, a partir de una situación familiar que me llevó a pensar en la necesidad de generar espacios donde niños y adolescentes pudieran trabajar estas habilidades de una manera práctica y acompañada", contó.

La inquietud luego fue compartida con una colega y compañera de trabajo del área de psicología. A partir del intercambio entre ambas y de situaciones que observaban en su práctica profesional, comenzaron a darle forma al proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lic. en Psicopedagogía Vanina R. Kilb (@psicopedagogavaninakilb) Están abiertas las inscripciones en Lomas de Zamora para el 2027.

No hace falta tener diagnóstico

En un primer momento, la propuesta había sido pensado especialmente para adolescentes con discapacidad o que necesitaran determinados apoyos para desenvolverse en situaciones sociales. Sin embargo, se dieron cuentas que las dificultades para vincularse no son exclusivas de una condición o diagnóstico.

"También hay adolescentes sin un CUD que pueden necesitar acompañamiento para iniciar una conversación, integrarse a un grupo, expresar lo que sienten, poner límites, resolver conflictos o desenvolverse con mayor seguridad y autonomía ante situaciones cotidianas", expresó la psicopedagoga.

Por eso, la intención no es conformar los grupos únicamente a partir de un diagnóstico, sino considerar la edad, las características particulares de cada participante y, fundamentalmente, sus necesidades de apoyo.

Del consultorio en Lomas de Zamora a las situaciones reales

Los encuentros serán quincenales y estarán acompañados por profesionales de psicología y psicopedagogía. En una primera etapa, comenzarán trabajando dentro del consultorio.

Sin embargo, la propuesta busca ir más allá de ese espacio. A medida que los grupos vayan alcanzando determinados objetivos, se incorporarán salidas programadas para que los adolescentes puedan poner en práctica las herramientas trabajadas en situaciones reales de la vida cotidiana.

"Las habilidades sociales no solamente se conversan o se enseñan, también necesitan practicarse con otros y en contextos reales", sostuvo Kilb.