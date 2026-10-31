Donde nació la leyenda: Fiorito festejó el cumpleaños de Diego Maradona

Cientos de vecinos se reunieron en Fiorito para festejar el cumpleaños de Diego Maradona en el barrio que lo vio nacer y donde el amor por el Diez permanece intacto. Con música , arte y distintas propuestas temáticas, el Municipio de Lomas de Zamora organizó un homenaje para recordar al ídolo popular y compartir una jornada cargada de emoción, identidad y sentimiento maradoniano.

Bajo un sol radiante y en una tarde ideal para disfrutar al aire libre, el Parque Maradona se convirtió este sábado en el epicentro de los festejos por el 66° aniversario del nacimiento de Pelusa . El predio se llenó de vecinos y familias que llegaron con camisetas del Diez, banderas y distintas expresiones de cariño hacia el ídolo que llevó el nombre de Fiorito a lo más alto y sigue despertando una pasión inagotable.

"A Maradona es difícil describirlo con palabras, es un sentimiento muy fuerte y genuino que se lleva en el corazón. Estar acá, en la tierra de Dios, es hermoso porque es como respirar a Diego y sentir el amor de la gente que lo tuvo cerca", destacó Carlos, que viajó desde Moreno. "No me lo quería perder, siempre que hay un evento por Diego voy", agregó.

Los vecinos disfrutaron de una tarde a pura música con las presentaciones de Rey Garufa y sus timadores, DJ China, Rayo, Mama Gaia, Qenqo, La Bud-G Band, Malvivientes, Flequillos y Tributo Merecido. También hubo un desfile de murgas con todo el ritmo, color y baile a cargo de Los Imparables de Fiorito, Locos de Fiorito, Los Caprichosos de Fierro, Los Desquiciados de Fiorito y Los Unidos de Fiorito.

Los vecinos disfrutaron de una tarde a pura música.

"Vinimos con la familia a festejar el cumple del más grande. Vivir en el mismo barrio que el Diego es algo especial, acá lo recordamos todos los días y siempre vamos a estar agradecidos por todo lo que nos dio", expresó Oscar, uno de los vecinos del barrio que formó parte del homenaje.

Fiorito es ese lugar donde Diego nunca se fue y donde su recuerdo sigue vivo en cada vecino, en cada bandera y en cada camiseta con la 10. Maradona no es solamente el más famoso del barrio ni el futbolista que conquistó el mundo, es parte de una identidad, un símbolo de amor incondicional y de una pasión popular que atraviesa generaciones y que, por más que pasen mil años, nunca se apagará.

Fiorito se lleno de arte, fútbol y mística maradoniana

En el Parque Maradona de Fiorito hubo una muestra a cargo de artistas que llevaron sus obras inspiradas en el Diez. Mientras que los más pequeños tuvieron la posibilidad de pintar un mural con aerosoles. Por su parte, los Veteranos de Malvinas armaron un stand con los uniformes, botas y diferentes objetos que usaron durante la guerra.

Soledad Cansino es una artista plástica que pintó un cuadro de Maradona durante el homenaje. "Es un día especial y estoy muy contenta de estar acá porque tuve parte de mi crianza en Fiorito y junto con los compañeros de NN Arte Urbano hicimos los murales que están en los alrededores del parque. Diego es todo y hoy, además de homenajearlo, quiero hacer un pedido de Justicia por su muerte", señaló.

Y como no podía ser de otra manera en un homenaje al Diez, el fútbol también tuvo su lugar. En el potrero del parque se organizó un torneo femenino con la participación de diferentes clubes. "Vinieron chicas que pertenecen a clubes de Fiorito y armamos un cuadrangular con el objetivo de que vengan a divertirse y pasarla bien. Son todas muy buenas futbolistas, se nota que tienen potrero y jugar en este lugar tiene un estímulo especial", indicó Leonel San Martín, que estuvo a cargo de la coordinación desde Deportes Lomas.