martes 10 de noviembre de 2026
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10 de noviembre de 2026
Su historia.

Quién es Pancho Chévez, el músico que recibió el saludo del papa León XIV

El músico y cantante tuvo un encuentro con el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Tocó con León Gieco y ya había conocido a Francisco y Juan Pablo II.

Pancho con el papa León XIV.&nbsp;

Pancho con el papa León XIV. 

El músico y cantante Francisco “Pancho” Chévez protagonizó un emotivo encuentro con el papa León XIV durante la visita que el Pontífice realizó este lunes al Cottolengo de Don Orione, en Claypole. El artista ya había tenido encuentros con Francisco y con Benedicto XVI.

El músico santafesino aguardaba en primera fila junto a una multitud y recibió un saludo y un abrazo del líder de la Iglesia Católica. La transmisión oficial registró el momento en que el papa León XIV advirtió su presencia, juntó las manos en señal de sorpresa y se acercó para conversar con él.

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Luego del encuentro, Pancho Chévez expresó su deseo de que el papa León XIV llevara "muchas bendiciones a la gente, mucho trabajo, amor y paz", en un video que circuló por las redes sociales.

La historia del músico

Nacido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, Pancho pasó sus primeros años en el Hogar San Roque. Nació sin extremidades y desarrolló una carrera artística como cantante y armonicista.

También integró junto a León Gieco el proyecto “Mundo Alas”, una iniciativa del ídolo del rock argentino que reunió a músicos y artistas con discapacidad y que le permitió compartir escenarios con figuras y bandas reconocidas.

El músico junto al papa León XIV.

El músico junto al papa León XIV.

El encuentro con el papa León XIV tuvo una particularidad: fue el tercer Papa que conoció. El primero fue Juan Pablo II, durante su visita a Rosario el 11 de abril de 1987, cuando recibió su primera comunión de manos del Pontífice polaco en una celebración multitudinaria realizada en el Monumento Nacional a la Bandera.

Más de tres décadas después, el 27 de junio de 2018, fue recibido por Francisco en el Vaticano, durante un viaje a Europa junto a una comitiva del Hogar San Roque.

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