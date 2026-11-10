Quién es Pancho Chévez, el músico que recibió el saludo del papa León XIV

El músico y cantante Francisco “Pancho” Chévez protagonizó un emotivo encuentro con el papa León XIV durante la visita que el Pontífice realizó este lunes al Cottolengo de Don Orione, en Claypole. El artista ya había tenido encuentros con Francisco y con Benedicto XVI.

El músico santafesino aguardaba en primera fila junto a una multitud y recibió un saludo y un abrazo del líder de la Iglesia Católica. La transmisión oficial registró el momento en que el papa León XIV advirtió su presencia, juntó las manos en señal de sorpresa y se acercó para conversar con él.

Emotivo. Abel Pintos le cantó uno de sus clásicos al Papa en el Cottolengo Don Orione

Luego del encuentro, Pancho Chévez expresó su deseo de que el papa León XIV llevara "muchas bendiciones a la gente, mucho trabajo, amor y paz", en un video que circuló por las redes sociales.

¡Un sueño cumplido para Pancho Chévez! El músico santafesino vivió un encuentro inolvidable con el papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione. Logró llegar hasta la primera fila, le mostró una remera especial y recibió un abrazo muy fuerte del Pontífice. pic.twitter.com/JvAn3YwIQr

Nacido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, Pancho pasó sus primeros años en el Hogar San Roque. Nació sin extremidades y desarrolló una carrera artística como cantante y armonicista.

También integró junto a León Gieco el proyecto “Mundo Alas”, una iniciativa del ídolo del rock argentino que reunió a músicos y artistas con discapacidad y que le permitió compartir escenarios con figuras y bandas reconocidas.

El músico junto al papa León XIV.

El encuentro con el papa León XIV tuvo una particularidad: fue el tercer Papa que conoció. El primero fue Juan Pablo II, durante su visita a Rosario el 11 de abril de 1987, cuando recibió su primera comunión de manos del Pontífice polaco en una celebración multitudinaria realizada en el Monumento Nacional a la Bandera.

Más de tres décadas después, el 27 de junio de 2018, fue recibido por Francisco en el Vaticano, durante un viaje a Europa junto a una comitiva del Hogar San Roque.