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9 de noviembre de 2026
Tradiciones.

Las referencias culturales del papa León XIV: el Martín Fierro, Jorge Luis Borges y Carlos Gardel

En su arribo a la Argentina, el papa León XIV mencionó al “Martín Fierro” de José Hernández, las obras de Jorge Luis Borges, y a un tango de Carlos Gardel.

El papa León XIV se refirió a la cultura argentina.&nbsp;

El papa León XIV se refirió a la cultura argentina. 

El papa León XIV citó, apenas toco suelo de la Argentina, el “Martín Fierro” de José Hernández, las obras de Jorge Luis Borges, el tango de Carlos Gardel, las tradiciones musicales del Interior y el "mate compartido" entre los ejemplos de las riquezas de la cultura de nuestro país.

"Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras", afirmó, en el Palacio Libertad de Buenos Aires, en su primer día de visita, antes de mencionar el “Martín Fierro”, de José Hernández, y las páginas de Jorge Luis Borges, junto con las de otros escritores que "han enriquecido la lengua española con sus acentos rioplatenses".

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El papa León XIV también destacó el tango, al que describió como una expresión cultural "nacida del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas" y mencionó "la música y las tradiciones del interior" y al teatro, con lo que reconoció una identidad cultural que va más allá de Buenos Aires y que se nutre de las expresiones propias de las distintas regiones de Argentina.

El papa León XIV habló de la cultura argentina.

El papa León XIV habló de la cultura argentina.

El papa León XIV, el mate y el tango

Entre todas esas manifestaciones, el papa León XIV reservó un lugar especial para el mate, una de las costumbres más arraigadas de Argentina y que definió como uno de esos "gestos cotidianos tan sencillos" que adquieren un significado colectivo porque "convierten una pausa en ocasión de conversación y cercanía".

El pontífice también citó a Carlos Gardel y una de las frases más conocidas del tango “Volver”: "Es un soplo la vida". La canción, con letra de Alfredo Le Pera y música del "Zorzal Criollo", le sirvió para reflexionar sobre el paso del tiempo y la transmisión del legado entre generaciones.

"Es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir", dijo el Pontífice en una parte de su intervención.

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