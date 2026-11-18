El policía detuvo a los tres delincuentes y los bajó en la estación de Temperley.

Un policía atrapó a tres delincuentes que le habían robado el celular a una joven en la estación de trenes de Lomas de Zamora . Estaba fuera de servicio y decidió intervenir para recuperar el teléfono y acompañar a la víctima.

Todo ocurrió el jueves pasado. Lucía, de 19 años, había comprado un celular ese mismo día. Por la tarde, estaba por subir al tren con su novio en Lomas y tres ladrones aprovecharon el momento para arrebatarle el teléfono .

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La joven empezó a gritar que le habían robado. Su pedido de auxilio alertó a Abel Bautista, un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que viajaba en el mismo tren. A pesar de estar fuera de servicio, no dudó en intervenir: detuvo a los tres delincuentes, recuperó el celular y los hizo bajar en la estación de Temperley.

Lucía dio a conocer el caso en sus redes sociales, con la intención agradecerle al policía que la ayudó a recuperar el celular y la acompañó a hacer la denuncia a la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora.

El policía detuvo a los tres delincuentes arriba del tren, entre Lomas y Temperley.

El testimonio de la víctima

En diálogo con La Unión, Lucía relató cómo empezó todo aquella tarde en Lomas: “Yo estaba junto a mi pareja esperando el tren que va para Alejandro Korn y cuando llegó el tren, uno se puso adelante de mi novio, uno sube al tren y el otro me empujó para que suba. Cuando subo, porque me estaba empujando, pasa bien pegado al lado mío y me saca el celular del bolsillo de adelante”.

La víctima reaccionó de inmediato adentro del tren y de esa manera llamó la atención del policía. “En el momento, lo primero que hago es agarrarlo de atrás y tenerlo de la remera para que no se vaya y empecé a gritar que me robó el celular. El policía se acerca, lo revisa, pero ya se habían pasado el celular entre ellos. Cuando está revisando a uno de ellos, otro saca mi celular de su bolsillo y me lo da”, explicó.

Minutos después, llegó personal de la Policía Federal y la Policía Bonaerense para llevárselos detenidos y radicar la denuncia. Abel acompañó a la víctima durante varias horas para poder concretar la detención y denunciar el hecho en la comisaría.

“El policía lo detuvo y los bajó en la estación Temperley, y de ahí los llevaron a la comisaría. Estuvimos tres horas y después nos mandaron a la 1ª de Lomas porque el robo fue en la estación de Lomas de Zamora”, recordó Lucía.

El policía, cara a cara con uno de los delincuentes.

Profundo agradecimiento al policía

La joven espera que la difusión de esta historia le llegue al oficial Bautista, para hacerle saber su agradecimiento.

“Era su día de franco, estaba regresando a su casa, pero no dudó un segundo en ayudar. A pesar que no le correspondía, se quedó conmigo hasta las 2 AM en la comisaría radicando la denuncia. Un honor conocer gente como él, excelente persona. Eternamente agradecida”, remarcó Lucía, quien definió a Abel como “un policía con todas las letras”.