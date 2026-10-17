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17 de octubre de 2026

La tajante frase del médico que operó al papa León XIV: ¿visitará la Argentina?

La visita del papa León XIV a la Argentina se puso en suspenso en los últimos días uego de recuperarse de una intervención por un adenocarcinoma pulmonar.

El papa León XIV fue operado por un adenocarcinoma pulmonar.

El papa León XIV fue operado por un adenocarcinoma pulmonar.

El papa León XIV podría realizar su viaje a Sudamérica dentro de unas tres semanas, luego de recuperarse de una intervención por un adenocarcinoma pulmonar. Así lo afirmó Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó en Roma, quien destacó la evolución favorable del Sumo Pontífice y descartó impedimentos clínicos para el traslado.

El estado de salud del papa León XIV evoluciona favorablemente tras la operación a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma. Según el cirujano Stefano Margaritora, el pontífice podría completar su recuperación física en los próximos días y afrontar un viaje de larga distancia sin inconvenientes médicos.

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En declaraciones a Vatican News, el especialista explicó que, al momento de recibir el alta hospitalaria, el papa León XIV presentaba análisis de sangre normales y una función cardíaca en buen estado. Además, señaló que la recuperación del pulmón intervenido avanza dentro de los tiempos habituales.

El médico también destacó la actitud del pontífice durante el posoperatorio y lo describió como un paciente especialmente comprometido con su recuperación.

Cómo se detectó el problema pulmonar del papa León XIV

El adenocarcinoma pulmonar fue descubierto de manera fortuita durante estudios de rutina del abdomen. Según detalló el cirujano, una pequeña mancha en las bases pulmonares quedó a la vista en las imágenes radiológicas.

El hallazgo permitió identificar la lesión y avanzar con la intervención quirúrgica, que Margaritora describió como un procedimiento habitual para el equipo médico.

Tras recibir el alta, León XIV regresó al Vaticano. Según la información difundida este sábado, el Papa tenía previsto rezar el Ángelus este domingo, mientras continúa con su recuperación.

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