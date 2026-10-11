domingo 11 de octubre de 2026
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11 de octubre de 2026
Atención.

Operan al Papa León XIV a menos de un mes de su visita a Argentina

El propio León XIV, de 71 años, comunicó el diagnóstico: los médicos le detectaron un nódulo en uno de sus pulmones. El 8 de noviembre llega a Argentina.

El Papa León XIV llega en noviembre a Argentina.

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El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó la intervención y anticipó que el pontífice permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana después de la cirugía.

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El propio León XIV, de 71 años, comunicó el diagnóstico al finalizar el rezo del Ángelus. Según la información difundida, los médicos detectaron la lesión durante controles recientes y recomendaron una intervención para retirarla. Por el momento, no se brindaron más detalles sobre el procedimiento ni sobre el período de recuperación posterior.

Cerca de la visita de León XIV a Argentina

La operación se realizará a menos de un mes de la llegada prevista del pontífice a la Argentina, como parte de su primera gira apostólica por Sudamérica.

De acuerdo con el cronograma informado, León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de pasar por Uruguay y antes de continuar su recorrido por Perú.

Durante su estadía en la Argentina, la agenda contempla un encuentro con el presidente Javier Milei, actividades pastorales y una misa en Luján, entre otras actividades.

Hasta el momento, la Santa Sede no informó modificaciones en el itinerario por la intervención quirúrgica, por lo que resta conocer cómo evolucionará la recuperación del Papa en los próximos días.

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