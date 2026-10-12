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La operación del Papa León XIV: ¿qué pasará con su visita a Claypole?

El Papa León XIV será intervenido este martes en Roma para extirparle un nódulo pulmonar. La recuperación podría afectar su agenda en la Argentina.

La operación del papa León XIV: ¿Qué pasará con su visita a Claypole?

La operación del papa León XIV: ¿Qué pasará con su visita a Claypole?

El Papa León XIV será operado este martes 13 de octubre en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar detectado en estudios recientes. La intervención fue confirmada por el Vaticano, que prevé una internación de aproximadamente una semana, a menos de un mes de su visita a Claypole, en Almirante Brown.

Una internación que genera interrogantes

El procedimiento quirúrgico está previsto para la media mañana de este martes, según la información difundida por el Vaticano. Aunque deberá ingresar al hospital, el Pontífice mantuvo sus actividades programadas para este lunes, de acuerdo con el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

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La estadía hospitalaria estimada es de alrededor de siete días. Por el momento, la información difundida no confirma una modificación de la agenda internacional del Papa, aunque la recuperación abre interrogantes sobre sus próximos compromisos.

Sin embargo, con los datos disponibles no es posible confirmar que el viaje vaya a suspenderse o modificarse. La evolución de su estado de salud y los futuros anuncios oficiales serán determinantes para conocer si se mantiene el cronograma previsto.

Mientras tanto, el Vaticano también reorganizó parte de la agenda de esta semana: el cardenal Luis Antonio Tagle presidirá la misa del miércoles 14 de octubre que cerrará el encuentro dedicado a Amoris Laetitia, en lugar del Papa.

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