La operación del Papa León XIV concluyó "con éxito": suspendió su agenda hasta el 20

Expectativa en Roma y el mundo por la operación del Papa León XIV.

Este martes, la atención del mundo está puesta en Roma, donde operaron al Papa León XIV para extirparle un nódulo localizado de un pulmón, según informó el Vaticano, quien también informó que la intervención “ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos”.

Por eso, ya descansa en una habitación en el Hospital Gemelli. El Santo Padre tiene suspendida su agenda hasta el 20 de octubre, descanso que le permitirá recuperarse de la intervención.

Atención. Operan al Papa León XIV a menos de un mes de su visita a Argentina

A su arribo al centro de salud, el Papa, de 71 años, descendió por sus propios medios del vehículo que lo trasladó, saludó a autoridades del lugar que lo esperaban en la puerta e ingresó acompañado por su comitiva y aclamado por una multitud. Todos quedaron impresionados por su "serenidad".

El lunes, el Papa recibió a Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan, a quien le ratificó su voluntad de concretar la visita a Argentina tras la operación. Al finalizar el encuentro, cuando Lozano se despidió con un “hasta pronto”, León XIV le respondió: “Nos vemos en la Argentina” .

Mientras tanto, en el Gobierno siguen de cerca la evolución de su salud y trabajan sin cambios en la agenda de la visita prevista para el 8 de noviembre. “Al momento sigue todo igual. Todas las semanas tenemos reuniones”, precisó una fuente que participa de los intercambios que coordina la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde el Gobierno mostraron también predisposición de un corrimiento en la fecha de ser necesario por la salud de León XIV. Por el momento, la visita mantiene las fechas originalmente anunciadas, aunque su realización dependerá de la evolución de la salud del Pontífice.

Sin embargo, hasta entonces, los representantes del Poder Ejecutivo Nacional mantienen el esquema inicial por lo que sobre el cierre de esta semana, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se encargará de supervisar los dispositivos de seguridad desplegados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con motivo de la visita.

Asimismo, también habrá reuniones virtuales para coordinar el área de comunicación de las distintas actividades que su Máxima Santidad protagonizará en las dos provincias y la capital.

Qué dicen los médicos sobre la gira del Papa León XIV

El periodista y neurólogo Nelson Castro reveló detalles de las consultas privadas que mantuvo con profesionales del hospital Policlínico Gemelli de Roma, quienes coinciden en que el papa León XIV no debería emprender su gira por Sudamérica tras la cirugía pulmonar a la que será sometido esta semana.

“Si fuera mi paciente, le diría: ‘¡no viajás, olvidáte de ese viaje¡’”, sentenció Castro durante su diálogo al aire con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, al contrastar las exigencias de un descanso clínico con el rigor de una visita apostólica.

En ese sentido, graficó el trajín que aguarda al Pontífice con jornadas de “14 horas, levantando pibes y arriba del Papamóvil”, sumado a que el posoperatorio de una incisión de esa índole genera molestias residuales durante meses.

“La información es que, si les preguntan, dicen ‘no viaje’. Son estrictos, pero nadie lo va a decir públicamente”, afirmó, remarcando que el criterio clínico choca con los compromisos institucionales de la Santa Sede.