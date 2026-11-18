La plaza San Martín, sede de los festejos en Ezpeleta, Quilmes.

Ezpeleta celebrará su 154º aniversario este domingo 22 con una jornada de actividades gratuitas organizada por el Municipio de Quilmes y la Comisión de Festejos local. La programación incluirá actos institucionales, un desfile tradicionalista, ferias, puestos gastronómicos y espectáculos musicales, con Los Leales a cargo del cierre.

La celebración comenzará a las 9 en la plaza San Martín, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Carbonari. Allí se realizará el izamiento de la bandera nacional, además de bendiciones, entrega de distinciones y homenajes a vecinos destacados de la localidad.

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De estas actividades participarán escuelas, instituciones y organizaciones de la zona, junto con la Comisión de Festejos Ezpeleta.

A partir de las 11, la avenida Centenario será escenario del tradicional desfile, que se extenderá desde Callao hasta Bogotá. Participarán agrupaciones tradicionalistas y los cuarteles de Bomberos Voluntarios del distrito.

Ferias, gastronomía y música en vivo

La programación continuará por la tarde, desde las 17, con distintas propuestas distribuidas en las calles de Ezpeleta:

Feria de emprendedores: funcionará sobre Chile, entre Asunción y Centenario.

Paseo gastronómico: estará ubicado sobre Centenario, entre Chile y Callao, con opciones de comida a precios accesibles.

Espectáculos musicales: se desarrollarán en el escenario montado en Centenario y Caracas.

La grilla artística tendrá una variada oferta de géneros. Se presentarán La Vuelta, Aires Jujeños, Fuera de Serie, Manantial Folklore, La Pulposa, Los Jetones Rockandroll, Indómitos Rock Macizo, Nindia-El Mejor Tributo a Gilda, Eze Rey, Random's y La Romántica Santa Fe.

El cierre de la jornada estará a cargo de Los Leales, con un espectáculo de cumbia santafesina en el marco de una nueva edición del Festival Somos Quilmes.

La organización está a cargo del Municipio de Quilmes y la Comisión de Festejos Ezpeleta. Según se informó oficialmente, el evento contará con operativos de seguridad, fiscalización y limpieza.

Todas las actividades tendrán entrada libre y gratuita.