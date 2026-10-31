sábado 31 de octubre de 2026
Escribinos
31 de octubre de 2026
Para cumplir.

Los Andes cierra la temporada de la Primera Nacional contra Mitre de local

Sin nada en juego, Los Andes disputará el último partido, con la ilusión de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar y despedir el 2026 con un triunfo.

En el partido de ida, Los Andes goleó a Mitre en Santiago del Estero.

En el partido de ida, Los Andes goleó a Mitre en Santiago del Estero.

Los Andes cerrará este sábado su participación en la actual temporada de la Primera Nacional cuando, desde las 15.30, reciba a Mitre de Santiago del Estero, en uno de los encuentros válidos de la fecha 36 de la Zona A. El partido será transmitido por LPF Play y el árbitro será Nicolás Mastroieni.

Lee además
Los Andes y la próxima temporada de la Primera Nacional.
Nuevo torneo.

Los Andes y el plantel que se viene: qué futbolistas siguen con contrato en 2027
El DT de Los Andes se refirió a la inclusión de los juveniles en el equipo.
Piden cancha.

Monasterio metió mano con los juveniles de Los Andes

El equipo que actualmente conduce César Monasterio, y antes estuvo bajo el cargo de Leonardo Lemos, fue uno de los animadores de la primera rueda y terminó la fase inicial en la cuarta colocación. Sin embargo, en el segundo semestre tuvo una fuerte caída y quedó lejos de la gran pelea, producto de dos victorias, siete empates y ocho derrotas.

Por eso, antes de comenzar los balances y de analizar el camino recorrido, Los Andes quiere cerrar el año con una sonrisa y buscará sumar los tres puntos ante un rival que tampoco juega por nada, quien ya cumplió el objetivo de evitar el descenso pero se quedó muy lejos de la pelea de arriba.

Para conseguirlo, Monasterio apostaría por una formación con novedades, en la que podría haber algunas sorpresas dentro del 11 titular. Mitre, por su parte, viene de ser goleado por Godoy Cruz y también presentaría cambios importantes.

Las posibles formaciones de Los Andes y Mitre

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Gabriel Cañete, Leandro Alegre, Alex Valdez Chamorro; Benjamín Garay o Facundo Sánchez y Mauricio Asenjo.

Mitre: Ignacio Pietrobono; Brian Mieres, Minissale o Lillo Herdt, Maximiliano Romero, Franco Ferrari; Vázquez o Gorla, Juan Alesandroni, Mateo Maldonado, Oscar Garrido; Favio Cabral, Marcos Machado

Árbitro: Nicolás Mastroieni.

Hora: 15.30.

TV: LPF Play.

Temas
Seguí leyendo

Los Andes y el plantel que se viene: qué futbolistas siguen con contrato en 2027

Monasterio metió mano con los juveniles de Los Andes

Los Andes dio un paso clave para recuperar un sector de su predio

Dos juveniles de Los Andes hicieron su debut

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Temperley va por un triunfo histórico a Santiago del Estero.
Ahora.

Temperley va por el milagro: debe ganar por una buena diferencia y esperar una caída de Suárez

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield acostumbrado a festejar ante Independiente Rivadavia.
Paternidad.

El contundente dominio histórico de Banfield sobre Independiente Rivadavia