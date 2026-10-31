Los Andes cierra la temporada de la Primera Nacional contra Mitre de local

En el partido de ida, Los Andes goleó a Mitre en Santiago del Estero.

Los Andes cerrará este sábado su participación en la actual temporada de la Primera Nacional cuando, desde las 15.30, reciba a Mitre de Santiago del Estero, en uno de los encuentros válidos de la fecha 36 de la Zona A. El partido será transmitido por LPF Play y el árbitro será Nicolás Mastroieni.

En el estadio Eduardo Gallardón, y sin nada en juego de ambos lados, el Milrayitas le pondrá punto final a una temporada bastante agridulce, con la ilusión cortar una racha de cuatro partidos sin ganar para sumar su tercera victoria en la segunda rueda.

El equipo que actualmente conduce César Monasterio, y antes estuvo bajo el cargo de Leonardo Lemos, fue uno de los animadores de la primera rueda y terminó la fase inicial en la cuarta colocación. Sin embargo, en el segundo semestre tuvo una fuerte caída y quedó lejos de la gran pelea, producto de dos victorias, siete empates y ocho derrotas.

Por eso, antes de comenzar los balances y de analizar el camino recorrido, Los Andes quiere cerrar el año con una sonrisa y buscará sumar los tres puntos ante un rival que tampoco juega por nada, quien ya cumplió el objetivo de evitar el descenso pero se quedó muy lejos de la pelea de arriba.

Estos son los convocados para enfrentar a Mitre (S.E) en el Estadio Eduardo Gallardón.#VamosMilrayitas

pic.twitter.com/bZiEtua7IF — Club Los Andes (@clublosandes) October 31, 2026 X Club Los Andes. Para conseguirlo, Monasterio apostaría por una formación con novedades, en la que podría haber algunas sorpresas dentro del 11 titular. Mitre, por su parte, viene de ser goleado por Godoy Cruz y también presentaría cambios importantes. Las posibles formaciones de Los Andes y Mitre Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Gabriel Cañete, Leandro Alegre, Alex Valdez Chamorro; Benjamín Garay o Facundo Sánchez y Mauricio Asenjo. Mitre: Ignacio Pietrobono; Brian Mieres, Minissale o Lillo Herdt, Maximiliano Romero, Franco Ferrari; Vázquez o Gorla, Juan Alesandroni, Mateo Maldonado, Oscar Garrido; Favio Cabral, Marcos Machado Árbitro: Nicolás Mastroieni. Hora: 15.30. TV: LPF Play.

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