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4 de noviembre de 2026
Expectativa.

Visita del papa León XIV: cómo afectará a colectivos y trenes

Desde el domingo 8 se pondrá en marcha un operativo especial de transporte. Habrá refuerzos de colectivos y trenes y servicios ferroviarios nocturnos.

El Roca, con servicios especiales por la visita del papa León XIV.

El Roca, con servicios especiales por la visita del papa León XIV.

El Gobierno nacional informó que implementará un operativo especial de transporte, en el marco de la visita del papa León XIV al país, y habrá refuerzos de colectivos y trenes, servicios ferroviarios nocturnos y extendidos y viajes gratuitos para 24.000 voluntarios.

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11.

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A su vez, los servicios ferroviarios funcionarán con ese esquema el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos.

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza contarán con servicios especiales desde las 00 del lunes 9 y durante toda la madrugada, además de extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

El movimiento de los voluntarios

En otro orden, el Gobierno Nacional le entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE para que los voluntarios designados utilicen gratuitamente colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive.

Además, se llevará a cabo un operativo de colectivos para trasladar a alrededor de 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján durante el lunes 9 y el martes 10.

Restricciones que podrían ocasionar modificaciones en vuelos

Las aerolíneas ya fueron notificadas para realizar las reprogramaciones correspondientes, en el contexto de la visita papal y, desde la organización, se recomienda verificar directamente con cada una de ellas el estado de los vuelos.

Aeroparque Jorge Newbery: domingo 8, de 15:50 a 17:50; lunes 9, de 11:15 a 13:15; y martes 10, de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

Aeropuerto Internacional de Córdoba: martes 10, de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: miércoles 11, de 13:00 a 15:00.

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