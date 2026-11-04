Murió Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de Videomatch

Murió Daniel Bifulco a los 56 años, uno de los integrantes de Los Jaimitos, el trío de humor que supo hacer de las suyas en Videomatch, el programa de Marcelo Tinelli, del que también formaban parte Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

Al cómico se lo encontró sin vida dentro de su vivienda y todo indacaría que habría sufrido un infarto. La noticia fue confirmada por un amigo del actor.

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De acuerdo con su última publicación de Instagram, que data de hace cuatro días, Bifulco había firmado contrato y tenía planeado hacer temporada de teatro en Mar del Plata con el espectáculo La magia de la risa, en el Teatro Victoria, junto al Mago sin Dientes, Flavio Gastaldi y Juan Carlos Bifulco.

Los Jaimitos formaron parte varios años de uno de los scketchs de humor del programa de Marcelo Tinelli donde los tres humoristas cantaban y adaptaban las letras picantes a diferentes temáticas de la actualidad.

El trío de humor Los Jaimitos se convirtió en una fija del programa de Marcelo Tinelli durante varios años y Daniel Bifulco era una pieza clave y uno de sus protagonistas.

El trío humorístico formado a fines de los ‘90 se hizo popular en el programa Videomatch con un sketch donde interpretaban a tres niños traviesos que cantaban melodías infantiles con letras pícaras y doble sentido donde se abordaban temas de actualidad.

Durante el Mundial 2026, Marcelo Tinelli le dio otra vez espacio a Los Jaimitos en su ciclo Infobae Mundial, donde el trío desplegó su humor con creativas canciones.

Rodrigo Vagoneta, Roberto Peña y Daniel Bifulco grabaron una canción con distintas broma que provocó carcajadas en el estudio de Miami y se volvió viral en las redes sociales por sus pícaros mensajes.

Murió Daniel Bifulco.

Alejado de las cámaras, Bifulco también construyó una amplia carrera en el teatro como parte de espectáculos humorísticos de gran éxito comercial. Una de sus últimas interpretaciones fue con la obra "La Magia de la Risa" en el Teatro Victoria de Mar del Plata, la cual cosechó miles de espectadores y una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026.

Además del clásico teatro y televisión, el humorista había anunciado su incorporación a "Primos lejanos", en el streaming APT hace aproximadamente tres meses, como una nueva apuesta para llevar su humor a las nuevas generaciones.