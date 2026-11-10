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10 de noviembre de 2026
Va de retro.

El día que Sandro le rompió el auto a Guillermo Coppola

Guillermo Coppola recordó cuando le prestó su lujoso vehículo a Sandro y el cantante no se lo devolvió en las mejores condiciones.

Sandro y Guillermo Coppola fueron grandes amigos.&nbsp;

Sandro y Guillermo Coppola fueron grandes amigos. 

Guillermo Coppola tiene un en su haber un tendal de jugosas anécdotas con Diego Maradona y con un sinnúmero de famosos argentinos y extranjeros. También vivió un curioso episodio con Sandro, cuando le prestó su auto a exvecino de Banfield.

En una entrevista, Guillermo Coppola relató una divertida historia ocurrida en Mar del Plata, en las inmediaciones del Hotel Hermitage, cuando compartían charlas y partidas de truco.

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En esa ocasión, Sandro le pidió prestada su Renault Fuego 0 km, de color verde y con apenas unos 500 kilómetros recorridos. El pedido del cantante fue para hacer una diligencia, ya que su propio auto estaba encerrado en una cochera de difícil acceso.

Cuando Sandro le devolvió el vehículo, Guillermo Coppola descubrió que había roto el asiento del acompañante, dejándolo completamente vencido, "como una reposera".

De todos modos y con el paso del tiempo, el mánager recordó esa historia con Sandro con su chispa habitual y con su clásico sentido del humor.

Sandro fue amigo de Guillermo Coppola.

Sandro fue amigo de Guillermo Coppola.

Un emotivo momento con Sandro

Guillermo Coppola también recordó un momento muy emotivo vinculado a su papa, quien era un gran admirador de Sandro. Contó que organizaron un encuentro privado a través del fallecido representante Pepe Parada en una discoteca.

Con las luces apagadas, Sandro cantó en exclusiva para ellos temas como "En el cielo" y "En tu pelo", lo que hizo emocionar hasta las lágrimas al papá de Guillermo Coppola.

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