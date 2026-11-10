Día de la Tradición: las costumbres lomenses que trascendieron las fronteras

Andy Míguez y Niquita tiene algo en común: ambos son lomenses y se desarrollaron parte de sus trayectorias profesionales en el exterior y, después de vivir en otros países, regresaron a la Argentina . En el camino, descubrieron qué costumbres los mantenían cerca de sus raíces y qué significa ser argentino a miles de kilómetros de casa.

Ambos tienen sur raíces en Lomas de Zamora y una historia atravesada por la educación pública universitaria, el esfuerzo familiar y las experiencias fuera del país. Andy vivió cuatro años en Brasil y, desde 2004, en España.

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Niquita realizó su doctorado en Nebraska, Estados Unidos, y trabajó durante seis meses en la Universidad de Winnipeg, en Canadá, donde llegó a experimentar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero.

Aunque sus recorridos fueron distintos, hay algo en lo que coinciden: algunas tradiciones argentinas nunca quedaron atrás, incluso cuando estaban a miles de kilómetros de distancia.

Ambos asistieron a la Escuela Nuestra Señora del Carmen.

La historia que viajó con ellos

Andy nació en Lomas de Zamora y es hijo de inmigrantes gallegos que llegaron a la Argentina en 1950. Se crió en Cerrito al 2000, cursó la primaria en la Escuela Nuestra Señora del Carmen y continuó sus estudios en el Colegio Belgrano de Temperley. Más tarde se recibió de geólogo en la Universidad Nacional de La Plata.

Su carrera profesional lo llevó primero a Brasil y después a España, donde también realizó distintos másteres y continuó desarrollando otra de sus grandes pasiones: el tenis, deporte que practica desde los 12 años y en el que llegó a consagrarse campeón de la Federación Española.

Al recordar su infancia, identifica una tradición escolar que todavía conserva, "el izado de la bandera. Sin dudas. El cantar el Himno, el himno a la bandera, arriarla, recogerla. Era un momento tocante. Hoy lo sigo teniendo como una escarapela en el alma", expresó.

Niquita, también nacida en Lomas y exalumna del Carmen, recuerda especialmente el esfuerzo que hizo su familia para darle la oportunidad de estudiar. Durante su infancia no tuvo una habitación propia y encontró distintos rincones de su casa para preparar sus materias: estudiaba en el baño, escribía en los azulejos y también utilizaba un galpón del fondo donde tenía un pizarrón.

Tenía dos horas de trayecto hacia la facultad, "esa enseñanza de mi madre, de aprovechar la oportunidad de estudiar, me la llevé a todos lados", contó.

Regresaron con nueva experiencias y otra mirada sobre el lugar del que habían partido.

Lo que descubrieron de Argentina al vivir afuera

La distancia también les permitió reconocer aspectos de la cultura argentina que antes parecían cotidianos. Para Andy, uno de los rasgos más característicos es la capacidad de adaptación, "vivir en un país que te exige flexibilidad permanente, con hiperinflación, corralito, golpes, te hace un superviviente", sostuvo.

Durante sus años en España, esa capacidad para resolver situaciones inesperadas fue una herramienta que usó en distintos ámbitos laborales, "como digo yo: el argentino es capaz de lo más grandioso y de los peores desastres", resumió y contó que allá sus compañeros le decían 'esto no se puede hacer' y él con alambre, negociando o hablando con alguien lo hacía.

Niquita, por su parte identificó un aspecto que comenzó a valorar especialmente cuando estuvo en el exterior: la educación pública. "Allá todos trabajan de mozos para pagarse la facultad, acá eso no existe. La gente no lo podía creer cuando les decía que en Argentina podés estudiar medicina gratis", explicó.

Y subrayó el orden, "acá vivimos con el 'viva la pepa'. Afuera no te podés pasar un semáforo en rojo. Hay reglas y si no las cumplís, hay multa. No es educación, es que las reglas se cumplen. Eso lo aprendí rápido", enfatizó.

"volví con otra mentalidad: en Buenos Aires no existe el invierno", sentenció Niquita.

El mate, el asado y las reuniones: tradiciones que cruzaron fronteras

Si hay costumbres que ambos conservaron durante su experiencia en el exterior, son el mate y el encuentro alrededor de la comida. Andy nunca abandonó el mate y recordó que en España podía conseguir distintas marcas de yerba argentina; también mencionó el asado de los domingos como una tradición que los argentinos intentan mantener cuando están lejos. Niquita recordó encuentros de argentinos en Canadá, donde organizaban asados en patios mientras afuera había nieve y temperaturas bajo cero.

Pero vivir en otros países también dejó nuevas costumbres, Andy incorporó el aceite de oliva extra virgen en su alimentación cotidiana, "en España aprendí que es jugo de aceituna, zumo. Lo tengo incorporadísimo, todas las mañanas me tomo un chupito", detalló.

Niquita, en cambio, se llevó la vida social que conoció en Estados Unidos y la relación de los canadienses con el invierno. "Como dicen ellos, no hay frío, hay que abrigarse bien y salir", recordó. Desde entonces, incorporó una forma diferente de enfrentar las bajas temperaturas, "volví con otra mentalidad: en Buenos Aires no existe el invierno", sentenció.

"Lo que no encontré en ningún lado del mundo y me hizo volver es la amistad argentina", dijo Andy.

Volver a Lomas y reencontrarse con lo propio

Después de vivir durante años en oros países, ambos regresaron con nueva experiencias y otra mirada sobre el lugar del que habían partido. Andy reconoció que encontró una ciudad con nuevas generaciones y cambios propios del tiempo, pero también identificó algo que no logró encontrar en otros lugares: "Pero hay cosas intactas. Lo que no encontré en ningún lado del mundo y me hizo volver es la amistad argentina. Esa intensidad. Por eso volví".

Al mirar hacia atrás, ambos tienen un mensaje para los jóvenes que piensan en emigrar, Andy los alienta a conocer otros países, formase y animarse a buscar oportunidades. "Que se vayan, que no se acaba el mundo. Argentina va a estar en el mismo lugar y siempre podés volver", sostuvo

Niquita coincide coincide coincide con la posibilidad de viajar y crecer profesionalmente, aunque considera importante n perder de vista aquello que muchas veces se valora recién cuando se está lejos: la universidad gratuita, el hospital público y las oportunidades de formación. "Que no se vayan para siempre. Que se vayan como quien va a la luna y vuelve. Es una sana costumbre irse un tiempo, para ver lo bueno y lo malo nuestro, y volver mejor", expresó.