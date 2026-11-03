Tras la sanción de la reforma laboral de Milei, cayó el empleo registrado y aumentó la informalidad

Tras la reforma laboral, el empleo registrado cayó un 0,9%, mientras que la informalidad trepó al 45% de la población ocupada.

La reforma laboral aprobada en marzo de 2026 con el impulso de Javier Milei no logró revertir la tendencia negativa del mercado de trabajo argentino. Desde su sanción, el empleo registrado cayó un 0,9%, mientras que la informalidad trepó al 45% de la población ocupada, según estadísticas oficiales.

Los indicadores del mercado laboral muestran un panorama complicado para los objetivos que había planteado el Gobierno nacional con la Ley 27.802. A pesar de que la normativa buscaba incentivar las contrataciones formales mediante cambios en las condiciones laborales, los primeros resultados reflejan una tendencia contraria.

De acuerdo con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde marzo, cuando se aprobó la reforma, los puestos de trabajo registrados retrocedieron un 0,9%.

Otro dato que refleja las dificultades para generar empleo formal surge de las incorporaciones laborales. En junio, las nuevas contrataciones representaron apenas el 1,6% del total de trabajadores ocupados, el porcentaje más bajo de toda la serie. En agosto hubo una leve mejora, hasta el 1,8%, aunque todavía quedó por debajo del 2% registrado en febrero.

Más informalidad y menos puestos de trabajo

La informalidad también mostró un incremento. Según el INDEC, pasó del 43,2% al 45% de la población ocupada entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Esto representa una suba de 1,8 puntos porcentuales.

Por su parte, el Monitor de la Reforma Laboral del Instituto Argentina Grande advirtió que el empleo privado registrado acumula 13 meses consecutivos de caída. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, la pérdida alcanza los 241.200 puestos de trabajo.

El mismo relevamiento estimó que más de 6 millones de personas trabajan actualmente en la informalidad y que durante el último año se incorporaron 348.000 puestos informales, principalmente bajo modalidades de trabajo por cuenta propia.

A este escenario se suma el aumento del desempleo. Durante el segundo trimestre de 2026, la desocupación llegó al 7,9%, frente al 7,6% del mismo período de 2025. También subió respecto del trimestre anterior y alcanzó su nivel más alto desde el inicio del actual Gobierno.

Sturzenegger apuntó contra los empresarios

Frente a estos resultados, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, manifestó su disconformidad con la reacción del sector empresarial ante los cambios aprobados.

El funcionario, uno de los principales impulsores de la reforma, reconoció: "No estoy conforme con la respuesta de los empresarios con la reforma laboral".

También cuestionó la situación de la ultraactividad, el mecanismo que mantiene vigentes las cláusulas de los convenios colectivos una vez vencidos, hasta que se negocia un nuevo acuerdo. En ese sentido, sostuvo que existe resistencia a modificar las condiciones de los convenios y cuestionó que los empresarios busquen que el Estado intervenga para resolver las diferencias.

El empleo privado acumula más de un año de caída

Los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) también reflejan el retroceso del trabajo registrado. Su último informe contabilizó una pérdida de 12.700 puestos en el período analizado, equivalente a una caída del 0,2%. El total quedó cerca de los 6,1 millones de trabajadores.

Desde noviembre de 2023, la reducción alcanza aproximadamente los 266.000 empleos privados, un retroceso del 4,2%. El nivel actual es similar al registrado en mayo de 2014.

La brecha entre actividad económica y generación de empleo también quedó expuesta: mientras la economía creció un 2,2% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el empleo asalariado privado cayó más del 4%.

En cuanto a los ingresos, el salario mínimo no consiguió recuperar poder adquisitivo en septiembre y acumula una pérdida real del 40,8% desde noviembre de 2023. La remuneración promedio de los trabajadores registrados privados, en tanto, cayó un 0,4% en julio, aunque habría registrado una mejora real del 1,3% en agosto.