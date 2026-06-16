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16 de junio de 2026
Empleo.

La CGT especula un plan de lucha o paro contra la Reforma Laboral

La cúpula de la CGT se reunirá mañana y analiza una serie de acciones mientras avanza la reglamentación de más artículos de la reforma laboral.

La CGT especula un plan de lucha o paro contra la Reforma Laboral.

La CGT especula un plan de lucha o paro contra la Reforma Laboral.

El objetivo sería actuar frente a la judicialización de la reforma laboral que sigue tramitándose en los Tribunales. Los decretos que reglamentaron el fin de la ultraactividad y otros puntos clave que estaban pendientes también serán recorridos en materia judicial.

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Según averiguó El Destape, desde el triunvirato y el equipo legal instruyeron que lo haga cada gremio por separado para así lograr que los amparos los resuelva la justicia laboral y no los tome el fuero Contencioso Administrativo Federal, como sucedió con la presentación por inconstitucionalidad presentada por la CGT.

La Reforma Laboral avanzando

La homologación del acuerdo salarial para el personal de casas particulares marcó un hito en la puesta en marcha de la Reforma Laboral. Por primera vez, la paritaria incorpora formalmente la figura del denominado salario dinámico, un mecanismo que busca introducir mayor flexibilidad en la determinación de las remuneraciones y que pone el alerta a las organizaciones sindicales.

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