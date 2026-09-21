lunes 21 de septiembre de 2026
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21 de septiembre de 2026
Arriba el Grana.

Lanús metió un triunfazo ante Estudiantes que lo acercó a las copas

Lanús pegó en los momentos justos, venció a Estudiantes por 2-1 y ratificó su buen presente. Goles de Gonzalo Lobos y Eduardo Salvio, de penal.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Eduardo Salvio marcó de penal para Lanús.

Eduardo Salvio marcó de penal para Lanús.

Eduardo Salvio marcó de penal para Lanús.

Eduardo Salvio marcó de penal para Lanús.

Los 11 de Lanús en la Fortaleza.

Los 11 de Lanús en la Fortaleza.

Los 11 de Lanús en la Fortaleza.

Los 11 de Lanús en la Fortaleza.

Lanús pinchó una gran victoria

Noche a pedir de Lanús. Le ganó a Estudiantes de La Plata por 2-1, se mantuvo en playoffs del Torneo Clausura, se puso a uno de su rival en la clasificación a las copas y logró su tercera victoria consecutiva. De yapa, regresó Marcelino Moreno.

La visita tuvo un arranque furioso, tenaz, incisivo, con buen manejo de la pelota, ante un Lanús desorientado, sin rumbo, pero que resistió estoico con las grandes atajadas de Nahuel Losada.

Lanús, de las salvadas al gol

Eric Meza y Fabricio Pérez dispusieron de dos jugadas claras que tapó el arquero. La tercera, de Adolfo Gaich, pegó en el palo izquierdo. Parecía que el gol estaba al caer, pero se concretó en el otro arco.

Lanús se movió bien en ataque, centro de Tomás Guidara, pelota en las alturas entre Santiago Núñez y Eduardo Salvio que le quedó al pibe Gonzalo Lobos que, de cabeza, le ganó a la floja resistencia de Fernando Muslera. Primera titularidad y gol para la promesa Granate.

Gonzalo Lobos abri&oacute; el marcador para Lan&uacute;s.

Gonzalo Lobos abrió el marcador para Lanús.

El equipo de Mauricio Pellegrino mejoró a partir de la apertura del marcador, con un Eduardo Salvio en buen nivel. Antes del cierre, otra vez apareció Nahuel Losada para negarle el grito a Adolfo Gaich.

Sufrir para saber festejar

Lanús volvió a decir presente en el mejor momento rival. La armaron Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi y Tomás Guidara para la falta de Gonzalo Benedetti. Penal que Eduardo Salvio cambió por gol.

El 2-0 le dio tranquilidad a Lanús, que llevó bien el partido. La Fortaleza explotó con la vuelta de Marcelino Moreno que, en la primera intervención, le metió un caño a Santiago Núñez. También sufrió con el descuento de González Pírez, aunque supo aguantar hasta el pitazo final de Nicolás Ramírez para festejar un gran triunfo que lo devuelve a los primeros planos luego de algunos bajones.

Final del partido

Sufrido e importante triunfo de Lanús por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata que lo acercó a puestos de clasificación a copas en la tabla anual.

¡¡¡GOL DE ESTUDIANTES!!!

A los 39 minutos. La encontró González Pírez tras varios rebotes. Ahora gana Lanús 2-1.

De pie, volvió Marcelino

A los 35 minutos se produce el regreso de Marcelino Moreno que reemplaza a Gonzalo Lobos. Ovación de la Fortaleza.

¡¡¡GOL DE LANÚS!!!

A los 15 minutos. Eduardo Salvio con remate al medio del arco aumenta la ventaja. Lanús ahora está 2-0.

Penal para Lanús

Buena triangulación, se metió Lucas Besozzi al área y barrió abajo Gastón Benedetti.

Se acercó Estudiantes

Remate al segundo palo de Tobio Burgos que pasó cerca.

Comenzó el segundo tiempo

Lanús buscará mantener o ampliar la ventaja para quedar a tiro de la clasificación a copas en la tabla anual.

Final del primer tiempo

Con gol de Gonzalo Lobos y varias atajadas de Nahuel Losada, Lanús le gana a Estudiantes de La Plata por 1-0.

Losada es la figura de Lanús

Enganche de Adolfo Gaich, que no pudo doblegar al “26” Granate que sacó con la pierna.

Estudiantes busca el empate

El equipo del Cacique Medina presiona arriba y Lanús resiste.

¡¡¡GOL DE LANÚS!!!

A los 13 minutos. Gonzalo Lobos, de cabeza, pone arriba a Lanús en un partido que le es desfavorable.

El palo salvó a Lanús

Adolfo Gaich giró y le dio de zurda, la pelota pegó en caño izquierdo. Es mucho más Estudiantes.

Otro aviso de la visita

Control de Fabricio Pérez sobre Ronaldo Dejesús y gran respuesta del arquero.

La primera del Pincha

Mal control de Sasha Marcich, remate de Eric Meza que manoteó abajo Nahuel Losada.

Comenzó el partido

Lanús buscará confirmar la levantada de los últimos partidos. Recibe a Estudiantes de La Plata, por la 10º fecha de la zona A del Torneo Clausura. En puestos de playoffs, el equipo de Mauricio Pellegrino afrontará este difícil encuentro con bajas importantes, pero con Marcelino Moreno en el banco.

Así forman Lanús y Estudiantes (LP)

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Lucas Besozzi, Eduardo Salvio y Gonzalo Lobos; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Fabricio Pérez; Joaquín Tobio Burgos y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

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Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.

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