Lanús metió un triunfazo ante Estudiantes que lo acercó a las copas

Lanús pinchó una gran victoria

Noche a pedir de Lanús. Le ganó a Estudiantes de La Plata por 2-1, se mantuvo en playoffs del Torneo Clausura, se puso a uno de su rival en la clasificación a las copas y logró su tercera victoria consecutiva. De yapa, regresó Marcelino Moreno.

La visita tuvo un arranque furioso, tenaz, incisivo, con buen manejo de la pelota, ante un Lanús desorientado, sin rumbo, pero que resistió estoico con las grandes atajadas de Nahuel Losada.

Lanús, de las salvadas al gol

Eric Meza y Fabricio Pérez dispusieron de dos jugadas claras que tapó el arquero. La tercera, de Adolfo Gaich, pegó en el palo izquierdo. Parecía que el gol estaba al caer, pero se concretó en el otro arco.

Lanús se movió bien en ataque, centro de Tomás Guidara, pelota en las alturas entre Santiago Núñez y Eduardo Salvio que le quedó al pibe Gonzalo Lobos que, de cabeza, le ganó a la floja resistencia de Fernando Muslera. Primera titularidad y gol para la promesa Granate.

Gonzalo Lobos abrió el marcador para Lanús.

El equipo de Mauricio Pellegrino mejoró a partir de la apertura del marcador, con un Eduardo Salvio en buen nivel. Antes del cierre, otra vez apareció Nahuel Losada para negarle el grito a Adolfo Gaich.

Sufrir para saber festejar

Lanús volvió a decir presente en el mejor momento rival. La armaron Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi y Tomás Guidara para la falta de Gonzalo Benedetti. Penal que Eduardo Salvio cambió por gol.

El 2-0 le dio tranquilidad a Lanús, que llevó bien el partido. La Fortaleza explotó con la vuelta de Marcelino Moreno que, en la primera intervención, le metió un caño a Santiago Núñez. También sufrió con el descuento de González Pírez, aunque supo aguantar hasta el pitazo final de Nicolás Ramírez para festejar un gran triunfo que lo devuelve a los primeros planos luego de algunos bajones.