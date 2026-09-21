Lanús metió un triunfazo ante Estudiantes que lo acercó a las copas

Lanús pinchó una gran victoria
Noche a pedir de Lanús. Le ganó a Estudiantes de La Plata por 2-1, se mantuvo en playoffs del Torneo Clausura, se puso a uno de su rival en la clasificación a las copas y logró su tercera victoria consecutiva. De yapa, regresó Marcelino Moreno.
La visita tuvo un arranque furioso, tenaz, incisivo, con buen manejo de la pelota, ante un Lanús desorientado, sin rumbo, pero que resistió estoico con las grandes atajadas de Nahuel Losada.
Lanús, de las salvadas al gol
Eric Meza y Fabricio Pérez dispusieron de dos jugadas claras que tapó el arquero. La tercera, de Adolfo Gaich, pegó en el palo izquierdo. Parecía que el gol estaba al caer, pero se concretó en el otro arco.
Lanús se movió bien en ataque, centro de Tomás Guidara, pelota en las alturas entre Santiago Núñez y Eduardo Salvio que le quedó al pibe Gonzalo Lobos que, de cabeza, le ganó a la floja resistencia de Fernando Muslera. Primera titularidad y gol para la promesa Granate.
Gonzalo Lobos abrió el marcador para Lanús.
El equipo de Mauricio Pellegrino mejoró a partir de la apertura del marcador, con un Eduardo Salvio en buen nivel. Antes del cierre, otra vez apareció Nahuel Losada para negarle el grito a Adolfo Gaich.
Sufrir para saber festejar
Lanús volvió a decir presente en el mejor momento rival. La armaron Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi y Tomás Guidara para la falta de Gonzalo Benedetti. Penal que Eduardo Salvio cambió por gol.
El 2-0 le dio tranquilidad a Lanús, que llevó bien el partido. La Fortaleza explotó con la vuelta de Marcelino Moreno que, en la primera intervención, le metió un caño a Santiago Núñez. También sufrió con el descuento de González Pírez, aunque supo aguantar hasta el pitazo final de Nicolás Ramírez para festejar un gran triunfo que lo devuelve a los primeros planos luego de algunos bajones.
Final del partido
Sufrido e importante triunfo de Lanús por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata que lo acercó a puestos de clasificación a copas en la tabla anual.
VAMOS LANÚS CARAJO Lanús 2-1 Estudiantes— Club Lanús (@clublanus) September 22, 2026
Gonzalo Lobos, Eduardo Salvio
LPF - Clausura 2026
10ª fecha
Newell’s#JuegaLanús pic.twitter.com/trhQbwWVuo
¡¡¡GOL DE ESTUDIANTES!!!
A los 39 minutos. La encontró González Pírez tras varios rebotes. Ahora gana Lanús 2-1.
Zurdazo de González Pirez y descuento Pincha pic.twitter.com/9BPJyOquK0— Liga (PRESO POLÍTICO) (@LigaARG_) September 22, 2026
De pie, volvió Marcelino
A los 35 minutos se produce el regreso de Marcelino Moreno que reemplaza a Gonzalo Lobos. Ovación de la Fortaleza.
WE'RE SO FUCKING BACK !!! pic.twitter.com/rTHL6AGouy https://t.co/qTLp6MVX7Y— Liga (PRESO POLÍTICO) (@LigaARG_) September 22, 2026
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¡¡¡GOL DE LANÚS!!!
A los 15 minutos. Eduardo Salvio con remate al medio del arco aumenta la ventaja. Lanús ahora está 2-0.
Toto Salvio de penal para el 2-0 parcial en La Fortaleza! pic.twitter.com/Rz98ZS2ZbR— Club Lanús (@clublanus) September 22, 2026
Penal para Lanús
Buena triangulación, se metió Lucas Besozzi al área y barrió abajo Gastón Benedetti.
#EDLP Benedetti quedó mal parado, le comieron la espalda y cometió penal, pero fue una gran jugada de Lanús a puro toque sin oposición Salvio lo cambió por gol pic.twitter.com/PSnGz0Qe6d— Fer Pujol (@pujolfernando) September 22, 2026
Se acercó Estudiantes
Remate al segundo palo de Tobio Burgos que pasó cerca.
Comenzó el segundo tiempo
Lanús buscará mantener o ampliar la ventaja para quedar a tiro de la clasificación a copas en la tabla anual.
0’ 2T Ya en marcha el segundo tiempo contra Estudiantes de La PlataLPF - Clausura 202610ª fecha#JuegaLanús pic.twitter.com/CU3RzORk7P— Club Lanús (@clublanus) September 22, 2026
Final del primer tiempo
Con gol de Gonzalo Lobos y varias atajadas de Nahuel Losada, Lanús le gana a Estudiantes de La Plata por 1-0.
45’ +1 Final del 1T: Lanús 1-0 Estudiantes Gonzalo Lobos LPF - Clausura 202610ª fecha#JuegaLanús pic.twitter.com/bdNzuzzZIV— Club Lanús (@clublanus) September 22, 2026
Losada es la figura de Lanús
Enganche de Adolfo Gaich, que no pudo doblegar al “26” Granate que sacó con la pierna.
Estudiantes busca el empate
El equipo del Cacique Medina presiona arriba y Lanús resiste.
¡¡¡GOL DE LANÚS!!!
A los 13 minutos. Gonzalo Lobos, de cabeza, pone arriba a Lanús en un partido que le es desfavorable.
DOS CABEZAZOS EN EL ÁREA SON GOL Gonzalo Lobos puso el 1-0 para el Grana. Debut goleador para el juvenil de Lanús. pic.twitter.com/C38w2D5KY3— Liga (PRESO POLÍTICO) (@LigaARG_) September 22, 2026
El palo salvó a Lanús
Adolfo Gaich giró y le dio de zurda, la pelota pegó en caño izquierdo. Es mucho más Estudiantes.
#EDLP Gaich tuvo el gol en sus pies, pero se perdió una chance increíble para #Estudiantes ante #Lanús en La Fortaleza.Lo relata: @CardosoClaudio9 Lo comenta: Gustavo Zacañino#LaUltimaJugada por @KeopsFM 90.1 @Cadena3Com #LaPlata pic.twitter.com/MDealOz4cL— Keops FM 90.1 | Cadena 3 La Plata (@KeopsFM) September 22, 2026
Otro aviso de la visita
Control de Fabricio Pérez sobre Ronaldo Dejesús y gran respuesta del arquero.
La primera del Pincha
Mal control de Sasha Marcich, remate de Eric Meza que manoteó abajo Nahuel Losada.
Comenzó el partido
Lanús buscará confirmar la levantada de los últimos partidos. Recibe a Estudiantes de La Plata, por la 10º fecha de la zona A del Torneo Clausura. En puestos de playoffs, el equipo de Mauricio Pellegrino afrontará este difícil encuentro con bajas importantes, pero con Marcelino Moreno en el banco.
0’ ¡EN MARCHA EL PARTIDO EN LA FORTALEZA!LPF - Clausura 202610ª fecha#JuegaLanús pic.twitter.com/Ah9tsFPnAP— Club Lanús (@clublanus) September 22, 2026
Así forman Lanús y Estudiantes (LP)
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Lucas Besozzi, Eduardo Salvio y Gonzalo Lobos; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE pic.twitter.com/0qptBWMyJz— Club Lanús (@clublanus) September 21, 2026
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Fabricio Pérez; Joaquín Tobio Burgos y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
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Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.