Lanús le ganó a Vélez con autoridad en La Fortaleza y se ilusiona con la clasificación a los playoffs

Lanús golpeó fuerte en La Fortaleza y le sacó el invicto a Vélez
Lanús se impuso por 2 a 0 a Vélez gracias al gol de Sasha Marcich y un tanto en contra de Tomás Marchiori. Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino frena la racha del "Fortín" y se prende con fuerza en la pelea de la Zona A del Torneo Clausura.
En un partido vibrante y con alto voltaje táctico, el Granate logró un triunfo clave en el estadio Néstor Díaz Pérez por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. La victoria no solo sirve para sumar tres puntos de oro, sino que además terminó con el impresionante invicto de 11 partidos que ostentaba el conjunto de Liniers.
El encuentro comenzó con una alta intensidad. El Vélez de Guillermo Barros Schelotto intentó adueñarse de la pelota en los primeros minutos, pero se topó con un Lanús muy ordenado y dispuesto a presionar en cada sector de la cancha. La primera mitad transcurrió entre dientes apretados y pocas chances claras, dejando la mesa servida para las emociones en el complemento.
El quiebre del partido llegó a los 13 minutos del segundo tiempo. Tras una gran trepada por la banda y un centro preciso de Lucas Besozzi, el lateral izquierdo Sasha Marcich apareció por sorpresa en el área chica para empujar el balón al fondo de la red y desatar la locura en La Fortaleza.
Obligado por el resultado, Vélez adelantó sus líneas y buscó el empate con más empuje que claridad. Sin embargo, la defensa Granate se mostró impenetrable. Ya en el epílogo del encuentro, a los 49 minutos, una jugada desafortunada liquidó la historia: tras un remate que se desvió, la pelota rebotó en el arquero visitante, Tomás Marchiori, convirtiéndose en el 2-0 definitivo en contra.
Con esta victoria, Lanús alcanza los 20 puntos en la Zona A y se ubica quinto, quedando a tiro de Vélez que acumula 21 unidades. El campeonato se prende fuego y la Tabla Anual arde en la lucha por el ingreso a las copas internacionales. Con este resultado, el Granate quedó a un punto de la clasificación a la Copa Sudamericana, hoy propiedad de River que sería el último que ingrese. En la próxima fecha, Lanús visitará a Platense en Vicente López.
Final del partido
Lanús le ganó a Vélez por 2 a 0 en La Fortaleza.
¡¡¡¡GOOOOOL DE LANÚS!!!
Una pérdida en la mitad de la cancha de Vélez, le dio la oportunidad de un contraataque a Lanús para poner el 2 a 0.
Lanús lo quiere liquidar pero no es efectivo
El Granate busca el segundo y tuvo una gran chance con un remate de Agustín Cardozo, pero Tomás Marchiori salvó a Vélez del segundo.
Mauricio Pellegrino mueve el banco de suplentes de Lanús
A la cancha Gonzalo Lobos y Ramiro Carrera por Marcelino Moreno y Eduardo Salvio.
Todo Lanús reclama penal y no se lo dan
Eduardo Salvio con una gran maniobra encaró y era claro penal. El árbitro Sebastián Martínez omitió la acción.
¡¡¡¡GOOOOL DE LANÚS!!!
Gran jugada en ataque de Lanús iniciada por Marcelino Moreno que finalizó con Sasha Marcich ingresando por el centro del área para empujarla. Gana Lanús 1 a 0.
Chance inmejorable para Lanús
Lucas Besozzi tuvo un oportunidad clara y su remate se fue desviado.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Lanús y Vélez el complemento.
El Granate y el Fortín empatan en Cabrero y Guidi.
Final del primer tiempo
Lanús y Vélez igualan 0 a 0 al término de la primera parte.
Increíble lo que se perdió Vélez
Luego de una mala salida de Nahuel Losada, la pelota le quedó a Juan Cruz Policella quien de zurda estuvo muy cerca de abrir la cuenta. La pelota dio en el palo y Lanús se salvó de milagro.
Se salvó Vélez
Luego de un centro al área apareció Alan Wlk con un cabezazo que detuvo de manera brillante Tomás Marchiori.
Error en el fondo de Lanús que casi se paga caro
José María Canale salió desde el fondo, se equivocó y Ronaldo Martínez quedó mano a mano con Nahuel Losada. El arquero salvó al Granate.
Buen intento de Lanús
El Granate llegó con un remate cruzado de Sasha Marcich que se fue desviado.
Se salvó Lanús
En la primera clara de peligro, Vélez llegó a fondo con la pelota parada y luego de un cabezazo de Lucas Robertone fue Eduardo Salvio quien despejó sobre la línea.
La bienvenida de Lanús a Guillermo Barros Schelotto
Recordando su pasado en el Granate, la hinchada de Lanús ovacionó al entrenador.
Comenzó el partido
Ya juegan Lanús y Vélez en La Fortaleza.
Ya se viene Lanús ante Vélez en La Fortaleza
Formaciones confirmadas:
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Juan Cruz Policella, Matías Arias, Thiago Aguirre; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Estadio: La Fortaleza.
Árbitro: Sebastián Martínez.
TV: ESPN Premium.