Lanús le ganó a Vélez con autoridad en La Fortaleza y se ilusiona con la clasificación a los playoffs

Lanús golpeó fuerte en La Fortaleza y le sacó el invicto a Vélez

Lanús se impuso por 2 a 0 a Vélez gracias al gol de Sasha Marcich y un tanto en contra de Tomás Marchiori. Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino frena la racha del "Fortín" y se prende con fuerza en la pelea de la Zona A del Torneo Clausura.

En un partido vibrante y con alto voltaje táctico, el Granate logró un triunfo clave en el estadio Néstor Díaz Pérez por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. La victoria no solo sirve para sumar tres puntos de oro, sino que además terminó con el impresionante invicto de 11 partidos que ostentaba el conjunto de Liniers.

El encuentro comenzó con una alta intensidad. El Vélez de Guillermo Barros Schelotto intentó adueñarse de la pelota en los primeros minutos, pero se topó con un Lanús muy ordenado y dispuesto a presionar en cada sector de la cancha. La primera mitad transcurrió entre dientes apretados y pocas chances claras, dejando la mesa servida para las emociones en el complemento.

El quiebre del partido llegó a los 13 minutos del segundo tiempo. Tras una gran trepada por la banda y un centro preciso de Lucas Besozzi, el lateral izquierdo Sasha Marcich apareció por sorpresa en el área chica para empujar el balón al fondo de la red y desatar la locura en La Fortaleza.

Obligado por el resultado, Vélez adelantó sus líneas y buscó el empate con más empuje que claridad. Sin embargo, la defensa Granate se mostró impenetrable. Ya en el epílogo del encuentro, a los 49 minutos, una jugada desafortunada liquidó la historia: tras un remate que se desvió, la pelota rebotó en el arquero visitante, Tomás Marchiori, convirtiéndose en el 2-0 definitivo en contra.

Con esta victoria, Lanús alcanza los 20 puntos en la Zona A y se ubica quinto, quedando a tiro de Vélez que acumula 21 unidades. El campeonato se prende fuego y la Tabla Anual arde en la lucha por el ingreso a las copas internacionales. Con este resultado, el Granate quedó a un punto de la clasificación a la Copa Sudamericana, hoy propiedad de River que sería el último que ingrese. En la próxima fecha, Lanús visitará a Platense en Vicente López.