El Laucha Acosta involucrado en un escándalo a las piñas en el Torneo Proyección de Reserva

Una tarde que debía ser estrictamente de fútbol juvenil terminó en batalla campal. Los ex Lanús Lautaro Laucha Acosta y Rodrigo terminaron envueltos en un grave cruce de golpes de puño en el partido del Torneo Proyección de Reserva entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán.

El exdelantero de Lanús , quien actualmente se desempeña como ayudante de campo de su hermano Rodrigo Acosta en la Reserva de la "T", protagonizó junto a él violentos incidentes contra familiares y allegados del equipo tucumano.

El partido por el Torneo Proyección , disputado en el complejo José Salmoiraghi de Tucumán, finalizó con el triunfo del "Decano" por 2-0. El desarrollo estuvo marcado por un arbitraje muy cuestionado de Valentín Ibáñez Mesa, quien expulsó a dos futbolistas de Talleres y a los propios hermanos Acosta durante el entretiempo.

Ya ubicados detrás del alambrado para ver el desenlace, el detonante llegó a los 92 minutos. Carlos Abeldaño marcó el segundo tanto para Atlético Tucumán —en una jugada en la que Talleres reclamó que la pelota no ingresó— y se lo gritó de manera provocativa en la cara a un rival. Los insultos de la parcialidad local hacia los Acosta no tardaron en llegar, lo que desató una violenta gresca con empujones y trompadas directas a través de las rejas perimetrales. La gravedad del tumulto obligó a los propios futbolistas juveniles de Talleres a intervenir físicamente para retirar y contener a sus entrenadores, quienes se mostraban fuera de sí.

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El descargo del Laucha Acosta luego del encuentro

Horas después del lamentable episodio, el exdelantero rompió el silencio en una entrevista exclusiva con TyC Sports para dar su descargo.

"Lamentablemente terminó de una manera escandalosa. No me gusta cómo terminó, no es una buena imagen. Pero que no quieran cambiar la versión ni tergiversar las cosas: nosotros defendimos a nuestros jugadores y al staff de un ataque de la gente que estaba ahí", aseguró el Laucha Acosta.

Además, el ex futbolista de Lanús denunció una zona liberada y graves agresiones contra su delegación: "En medio de todo el lío que nos estaban gritando el gol, le tiraron un sillazo a un jugador nuestro. El doctor nuestro (Facundo Vera) no salió en ninguna imagen porque estaba tirado en el piso y le estaban pegando entre tres o cuatro personas, terminó con cortes".

Finalmente, apuntó contra la terna arbitral como los causantes del desborde emocional: "El gran culpable de todo es, primero y principal, el árbitro. No solo no está capacitado y cobró mal, sino que ha errado con animosidad de perjudicar a Talleres. Los árbitros nuevos no vienen mejor, es difícil a lo que nos enfrentamos".

El violento episodio generó un fuerte repudio en redes sociales y de las autoridades de Atlético Tucumán, por lo que se espera que el Tribunal de Disciplina de la AFA aplique sanciones ejemplares para todos los involucrados.