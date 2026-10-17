Lanús venció a Platense con lo justo y se metió en zona de copas internacionales

Lanús pisó fuerte en Vicente López y se llevó tres puntos de oro ante Platense
Con un golazo del paraguayo Allan Wlk tras una notable combinación colectiva, Lanús venció 1 a 0 a Platense por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Nahuel Losada fue la gran figura de la noche para sostener la ventaja. En un partido intenso y con emociones de principio a fin, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se llevó tres puntos fundamentales de Vicente López.
El quiebre del partido llegó a los 29 minutos del primer tiempo. El Granate armó una espectacular jugada asociada por la banda izquierda: Eduardo Salvio frotó la lámpara, se asoció con Sasha Marcich y este tiró un centro preciso para que el paraguayo Allan Wlk la empujara al fondo de la red. Un auténtico golazo colectivo que descolocó a la defensa calamar.
A partir de ahí, Platense reaccionó con orgullo y empujó a la visita contra su propio arco. Sin embargo, se topó con una muralla infranqueable: Nahuel Losada. El arquero de Lanús tuvo una noche consagratoria, sacando al menos tres pelotas con destino de gol que ahogaron el grito de la hinchada local y aseguraron los tres puntos para el Sur.
Con este resultado, Lanús ratifica su buen momento y empieza a mirar con optimismo la tabla, mientras que Platense se quedó con las manos vacías a pesar de haber hecho méritos para rescatar, al menos, un empate. Ahora Lanús se ubica cuarto en la tabla de posiciones con 23 puntos, alcanzó la zona de Copa Sudamericana con 47 unidades y en la próxima fecha visitará a Banfield en el Clásico del Sur.
Final del partido
Lanús le ganó a Platense 1 a 0 en Vicente López.
Lanús se salva milagrosamente
El ingresado Juan Gauto probó de afuera del área y la pelota pasó a centímetros del ángulo.
Otra chance más para Platense
El palo salva a Lanús milagrosamente sobre el final del partido.
Se lo perdió Platense
Un centro al área casi tiene su premio para el Calamar pero no estuvo efectivo el equipo de Martín Palermo.
Se salvó Lanús
Gran atajada de Nahuel Losada para mantener la victoria del Granate.
Lanús aguanta la victoria
Platense apura a Lanús en búsqueda del empate. El Granate resiste.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Platense y Lanús en Vicente López.
Final del primer tiempo
Lanús le gana a Platense 1 a 0 por la fecha número 13 del Torneo Clausura.
45’ +1 Final del 1T: Platense 0-1 Lanús Allan Wlk LPF - Clausura 2026 13ª fecha#JuegaLanús https://t.co/2d6MUNG4lb— Club Lanús (@clublanus) October 17, 2026
Tremenda tapada de Nahuel Losada
El ex Banfield Bruno Sepúlveda quedó mano a mano con el arquero de Lanús y el uno terminó salvando al Granate con una tapada perfecta.
Platense busca el empate
El Calamar ahora domina al Granate y mediante centros al área intenta conseguir la igualdad.
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE LANÚS!!!!
Gran sociedad en ataque entre Eduardo Salvio y Sasha Marcich que terminó con una perfecta definición de Alan Wlk. Gana Lanús 1 a 0 en Vicente López.
Otra vez Lanús al acecho
Luego de un centro pasado de Sasha Marcich apareció Matías Sepúlveda, pero su remate se fue por arriba del travesaño.
Lanús muy cerca del primero
El Granate tuvo una chance clara con un remate cruzado de Eduardo Salvio que se fue cerca del segundo palo defendido por Juan Pablo Cozzani.
Primer desacople en la defensa de Lanús
Un centro al corazón del área provocó la confusión entre Nahuel Losada y José María Canale, pero el paraguayo terminó despejando el balón.
Comenzó el partido
Ya juegan Platense y Lanús en el estadio Ciudad de Vicente López.
Ya se viene Platense ante Lanús
Formaciones confirmadas:
Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; y Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
#TorneoClausura | Los elegidos por Martín Palermo para enfrentar a Lanús # https://t.co/nYmgGqKfds— Club Atlético Platense (@caplatense) October 17, 2026
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Lucas Besozzi, Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE https://t.co/K595PIOVbp— Club Lanús (@clublanus) October 17, 2026
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Estadio: Ciudad de Vicente López.
TV: ESPN Premium y Disney+.