Lanús venció a Platense con lo justo y se metió en zona de copas internacionales

Lanús pisó fuerte en Vicente López y se llevó tres puntos de oro ante Platense

Con un golazo del paraguayo Allan Wlk tras una notable combinación colectiva, Lanús venció 1 a 0 a Platense por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Nahuel Losada fue la gran figura de la noche para sostener la ventaja. En un partido intenso y con emociones de principio a fin, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se llevó tres puntos fundamentales de Vicente López.

El quiebre del partido llegó a los 29 minutos del primer tiempo. El Granate armó una espectacular jugada asociada por la banda izquierda: Eduardo Salvio frotó la lámpara, se asoció con Sasha Marcich y este tiró un centro preciso para que el paraguayo Allan Wlk la empujara al fondo de la red. Un auténtico golazo colectivo que descolocó a la defensa calamar.

A partir de ahí, Platense reaccionó con orgullo y empujó a la visita contra su propio arco. Sin embargo, se topó con una muralla infranqueable: Nahuel Losada. El arquero de Lanús tuvo una noche consagratoria, sacando al menos tres pelotas con destino de gol que ahogaron el grito de la hinchada local y aseguraron los tres puntos para el Sur.

Con este resultado, Lanús ratifica su buen momento y empieza a mirar con optimismo la tabla, mientras que Platense se quedó con las manos vacías a pesar de haber hecho méritos para rescatar, al menos, un empate. Ahora Lanús se ubica cuarto en la tabla de posiciones con 23 puntos, alcanzó la zona de Copa Sudamericana con 47 unidades y en la próxima fecha visitará a Banfield en el Clásico del Sur.