El día que el Laucha Acosta se volvió eterno: a un año de un récord histórico

Hay fechas que quedan grabadas a fuego en las páginas doradas de las instituciones, y para Lanús , el 12 de octubre ya no es un día más. Se cumple un año de aquella noche en la que Laucha Acosta ingresó al campo de juego y alcanzó la cifra de 426 partidos oficiales con la camiseta del Granate.

Aquel encuentro de 2025 ante Independiente marcó el inicio de la recta final hacia un récord que parecía inalcanzable. Pocos días después, el 18 de octubre en una Fortaleza colmada frente a Godoy Cruz, el emblemático número 7 fue ovacionado a los siete minutos de juego, saltó a la cancha como titular con la cinta de capitán y quebró los libros de historia al llegar a las 427 presencias absolutas.

De esta manera, superaba el récord de Maximiliano Velázquez y seguía agigantando su leyenda con la camiseta de Lanús. Para Lautaro Germán Acosta y todos los hinchas Granates no fue una noche más y quedará guardada en los mejores recuerdos para toda la eternidad.

La historia de amor entre el "Laucha" y Lanús es única en el fútbol moderno. Debutó en el año 2006 bajo la tutela del recordado Ramón Cabrero y formó parte del inolvidable plantel que conquistó el primer título local del club en el Apertura 2007. Tras su paso por el fútbol europeo y una breve estadía en Boca, Acosta tomó una decisión guiada estrictamente por el corazón: regresar al club de sus amores en el peor momento familiar para transformarse en bandera.

Desde su retorno en 2013, se encargó de liderar el ciclo más glorioso de la institución, cosechando la Copa Sudamericana 2013, el Torneo de Transición 2016, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina. Sin embargo, el destino le tenía guardado el reconocimiento individual definitivo: desplazar a su gran amigo y excompañero, Maxi Velázquez, para erigirse como el futbolista con más partidos disputados en la historia del club.

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Un legado en Lanús que se agiganta día a día

A 365 días de haber alcanzado aquella cumbre, Lautaro Acosta sigue agigantando sus números con la casaca granate (acumula 429 partidos). Lo que en octubre de 2025 fue un reconocimiento emocionante y una Fortaleza rendida a sus pies, hoy se consolida como una marca legendaria que parece imposible de superar para las próximas generaciones.

"Es un orgullo inmenso, un sueño cumplido", declaraba un emocionado Acosta tras rozar el cielo con las manos. Hoy, el pueblo granate celebra un aniversario especial: el día en que su máximo ídolo contemporáneo unió su nombre de manera indestructible al récord de presencias de la institución. Lautaro Acosta no es solo un jugador; el "Laucha" es, definitivamente, la historia viva de Lanús.