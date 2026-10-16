Nahuel Losada y la mentalidad ganadora de Lanús de cara al sprint final del Torneo Clausura

El gran triunfo de Lanús por 2 a 0 frente a Vélez en La Fortaleza trajo algo más que tres puntos clave para el Granate. Además de consolidar el buen momento futbolístico del equipo de Mauricio Pellegrino, sirvió para reconfirmar la fuerte mentalidad grupal que impulsa al plantel. Uno de los referentes de Lanús es Nahuel Losada . El arquero es parte de la columna vertebral del equipo que lucha por conseguir un lugar en los playoffs del Torneo Clausura . Para el guardián del arco Granate, es un momento decisivo del campeonato y envió un mensaje contundente en sus redes sociales.

Lanús quedó en una inmejorable posición en la tabla, ya que suma 20 puntos y se ubica quinto en las posiciones. Superó a Independiente, Newells y Gimnasia de Mendoza, pensando en la recta final de la fase regular, ya que quedan cuatro fechas para su finalización.

"Otra victoria que se disfruta y refleja el trabajo, compromiso y la unión de este grupo", destacó el guardameta en su cuenta oficial de Instagram, poniendo en valor el esfuerzo diario que se viene plasmando en el terreno de juego.

Nahuel Losada , quien mantuvo la valla invicta en un duelo directo de la parte alta de la Zona A, sabe que el campeonato argentino no da tregua y que cada partido demanda un plus emocional. Con respecto a la entrega colectiva, el arquero de 33 años fue claro: "Ganar es importante, pero hacerlo dejando todo tiene un valor especial".

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Humildad y ambición en un momento clave

Con la victoria ante el "Fortín", Lanús escaló a la 5.ª posición de la Zona A con 20 puntos, acechando de cerca los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, lejos de conformarse o caer en relajaciones tempranas, el ex-Belgrano dejó en claro cuál es el combustible del plantel para el tramo definitivo del certamen: "Seguimos con humildad, ambición y el mismo hambre de ir por más, porque queremos más".

El Torneo Clausura entra en su etapa de definiciones absolutas. Al campeonato le restan apenas cuatro fechas de la fase regular, y el equipo de Mauricio Pellegrino tendrá por delante una seguidilla muy exigente en la que deberá sumar fuerte si aspira a clasificar a la fase de eliminación directa. Al equipo de Mauricio Pellegrino le quedan Platense y Banfield como visitante, mientras que deberá recibir a Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero.