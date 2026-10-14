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14 de octubre de 2026
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Sasha Marcich se ilusiona con Lanús: "Tenemos un equipazo"

Con una racha positiva y la recuperación de jugadores clave, el defensor afirm{o que Lanús está listo para competir arriba en el Torneo Clausura.

Sasha Marich confía en Lanús de cara a la recta final del Clausura.

Sasha Marich confía en Lanús de cara a la recta final del Clausura.

“Tenemos un equipazo, venimos en buena racha y además recuperamos algunos jugadores que estaban lesionados. Por eso, este equipo está para pelearle a cualquiera, ya lo demostró en varias ocasiones y ojalá podamos obtener el campeonato”, remarcó el lateral izquierdo del “Granate”.

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En diálogo con DSports Radio, Marcich subrayó que “sería algo muy lindo” ganar un nuevo título con la camiseta de Lanús, aunque reconoció que es “difícil” por la paridad que existe en el fútbol argentino. “Ojalá podamos tener esa suerte que se necesita para lograr un campeonato, el otro dio le ganamos a un gran equipo como Vélez”.

El exdefensor de Platense ponderó también al entrenador Mauricio Pellegrino, quien lo potenció en su puesto y lo convirtió en uno de los mejores de la divisional, y a su vez destacó el liderazgo de Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio.

Sasha Marcich abri&oacute; la cuenta para Lan&uacute;s ante V&eacute;lez.

Sasha Marcich abrió la cuenta para Lanús ante Vélez.

“Tenemos un gran técnico como Mauricio (Pellegrino) y con él hemos ganado títulos”, destacó sobre el DT, mientras que de sus compañeros dijo: “Tener referentes como Izquierdoz o Salvio es algo muy lindo, son dos grandes personas y estoy contento de compartir plantel con ellos. Siempre tiran para adelante”.

La Selección Argentina, un gran sueño para Sasha Marcich

El lateral izquierdo resaltó que “la ilusión máxima es llegar a la selección” y no baja los brazos a la espera de algún llamado del entrenador Lionel Scaloni de cara a nuevo proceso mundialista.

“Yo trabajo día a día y me enfoco en Lanús. El tiempo dirá, yo no soy el que decide. Por eso hay que seguir trabajando y mejorando para ser considerado por el cuerpo técnico”, concluyó.

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