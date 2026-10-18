Carlos Izquierdoz, tras otra victoria de Lanús: "Seguimos silbando bajito; ahí vamos nosotros"

Carlos Izquierdoz analizó el triunfo de Lanús sobre Platense y comenzó a palpitar el clásico frente a Banfield. El experimentado defensor destacó las dificultades que presentó el Calamar, valoró el momento que atraviesa el equipo y remarcó la importancia de mantener la racha positiva para seguir prendido en los primeros puestos.

“Nos hicieron laburar hoy. Platense juega bien, muchos centros, juego directo. Lo hacen bien y en esta cancha más todavía”, reconoció el zaguero, quien también resaltó la actuación del arquero granate. “Las que no sacamos nosotros, Nahuel estuvo muy bien para darnos la mano que siempre nos hace falta”, agregó en referencia a Nahuel Losada .

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Carlos Izquierdoz también hizo un balance del recorrido del equipo durante el semestre y explicó que, pese a que los resultados no acompañaban en el comienzo , el rendimiento ya mostraba señales positivas.

“Al principio del semestre no conseguimos resultados, pero habíamos hecho buenos partidos contra Independiente y contra Boca. Veníamos ahí, faltaban detalles, había que ser precisos en las áreas”, recordó.

En ese sentido, el defensor consideró que la eficacia en los momentos decisivos comenzó a marcar la diferencia. “Ahora, en nuestra área la pelota pega en el palo, la saca Nahuel, nosotros llegamos y convertimos”, explicó.

Además, aseguró que el equipo tuvo oportunidades para ampliar la diferencia ante Platense: “Hoy teníamos espacios para meter algún gol más”. Sin embargo, evitó cualquier exceso de confianza y resumió el presente del Granate con una frase que refleja la cautela del plantel: “Seguimos silbando bajito. Ahí vamos nosotros”.

Carlos Izquierdoz ya piensa en el clásico con Banfield

El próximo desafío de Lanús será frente a Banfield, en una nueva edición del clásico del Sur. Consultado sobre cómo vive la previa, Carlos Izquierdoz explicó que prefirió no dejarse llevar por la expectativa para evitar que los nervios condicionaran su rendimiento dentro de la cancha.

“No quería hablar mucho porque cuando te lo ponés mucho en la cabeza después en alguna jugada que llegás a destiempo y te amonestan. Por eso salí a jugar como si no pasara nada”, contó.

El defensor reconoció que el encuentro ante Platense también exigió un importante esfuerzo físico, especialmente por el trabajo de los delanteros rivales. “Por suerte bien, porque había que luchar contra los delanteros de ellos”, señaló.

De cara al clásico, Carlos Izquierdoz dejó en claro que la preparación no cambiará respecto de los compromisos anteriores, aunque reconoció el significado especial del partido. “Los clásicos van más allá de cómo llega cada uno. Es una semana especial para nosotros”, afirmó.

Por último, el referente granate remarcó cuáles son los objetivos del equipo para el encuentro frente al Taladro: “Lo vamos a planificar como venimos en todos los partidos, porque queremos seguir ganando y seguir prendidos arriba”.

Con la victoria ante Platense como respaldo, Lanús buscará prolongar su buen momento en un clásico que tendrá un condimento adicional: la posibilidad de sumar otro triunfo y consolidar su protagonismo en la pelea por los primeros puestos.