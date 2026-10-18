Nahuel Losada, la muralla que ilusiona a Lanús: "Queremos salir campeones"

En el fútbol, los grandes equipos se arman de atrás hacia adelante, y Lanús parece haber encontrado los cimientos más sólidos posibles bajo los tres palos. En una noche que se presentaba sumamente compleja en el estadio Ciudad de Vicente López, Nahuel Losada se vistió de héroe para firmar una actuación consagratoria y transformarse en el máximo responsable de que el Granate se llevara tres puntos de oro tras vencer a Platense por la mínima diferencia.

El desarrollo del partido obligó al conjunto de Mauricio Pellegrino a resistir las embestidas del Calamar, especialmente en los tramos finales. Fue allí donde la figura del ex-Belgrano se agigantó. Nahuel Losada desactivó al menos tres situaciones clarísimas de gol con reflejos felinos, alcanzando así su 6.ª valla invicta en lo que va del certamen, una estadística que cotiza en bolsa y desató el elogio unánime de sus compañeros. "Es una garantía tenerlo atrás", confesó el capitán Carlos Izquierdoz al término del encuentro, rindiéndose ante el nivel de su arquero.

Va por todo. Losada y la mentalidad ganadora de Lanús de cara al sprint final del Clausura

Tras el pitazo final y con las pulsaciones todavía altas, Nahuel Losada dialogó con la prensa y no ocultó su orgullo por el presente colectivo del plantel. "En estos últimos partidos hemos levantado un montonazo; estamos en un muy buen momento", analizó el guardameta, destacando la solidez defensiva que viene plasmando el equipo.

A pesar de la euforia y de haber escalado hasta la cuarta posición del Torneo Clausura con 23 unidades, el arquero prefirió mantener los pies sobre la tierra, aunque dejó una frase que marca a fuego la mentalidad ganadora de este grupo: "Queremos clasificar a los playoffs dentro de los primeros 4 para ser locales", disparó sobre el primer gran objetivo en el torneo.

Inmediatamente, Nahuel Losada redobló la apuesta de cara a la definición del campeonato y lanzó una fuerte advertencia a los rivales directos: "Queremos salir campeones, no creo que ningún equipo tenga esa ambición". Sus palabras reflejan a la perfección el hambre de un Lanús que, de la mano de su arquero, no se conforma con ser un simple animador.

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Con la mira en las copas y en el clásico ante Banfield

Esta victoria no solo ratifica el gran momento futbolístico de Lanús y agiganta su ilusión al título, sino que lo consolida firmemente en la tabla anual, donde sigue sumando fuerte en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Sin embargo, en el horizonte cercano del Granate ya asoma el partido que paraliza a toda la región. Con la confianza por las nubes y un cerrojo absoluto bajo los tres palos, Lanús ya planifica su próximo gran objetivo: el Clásico del Sur en el Florencio Sola frente a Banfield, un escenario ideal para revalidar que las declaraciones de Nahuel Losada no son casualidad y que este equipo está listo para cosas grandes.

Además de visitar a Banfield, el Granate recibirá a Gimnasia de Mendoza y cerrará la fase regular visitando a Central Córdoba de Santiago del Estero. El equipo de Mauricio Pellegrino se ubica quinto en la Zona A con 23 puntos y en la tabla anual alcanzó los puestos de Copa Sudamericana al estar noveno con 47 puntos.