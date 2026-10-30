Fiorito: este sábado celebrarán el cumpleaños de Diego Maradona con actividades

Desde las 17, habrá música, arte, recorridas y actividades en Fiorito.

Hoy no es un día más para el pueblo argentino y menos para Fiorito , que lo vio crecer a Diego Maradona , quien cumpliría 66 años. Igual, el Diez está presente todos los días, a través de los murales y los potreros, y también del parque que lleva su nombre, donde se hará un festival homenaje.

El Municipio de Lomas de Zamora organizó en Recondo al 1200 un cronograma completo de propuestas culturales, artísticas y recreativas para los vecinos y la comunidad maradoniana.

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La propuesta iba a realizarse este viernes, desde las 17, pero dado el clima de lluvias, fue reprogramado para este sábado, a partir de las 15.

Los vecinos que se acerquen este sábado, desde las 15, podrán disfrutar de la música en vivo. Rey Garufa y sus Timadores cierran una jornada a puro rock, además de Rayo Aka Big Buda, DJ China, Mama Gaia, la Bud-g Band, Fiorito Family, Qenqo, DJ Fernando Herrera, Flequillos Banda, Malvivientes, Triunfo Merecido, Fabricio Rullo.

También habrá una muestra fotográfica y de artes visuales, transmisión por streaming, además de murales participativos que se suman a los que ya brillan en las paredes: Fiorito es la ciudad que mayor cantidad de murales concentra del Diez.

El Parque Diego A. Maradona, en Fiorito.

Tras los pasos de Diego Maradona

No podrá faltar una recorrida por el Paseo Comunidad de D10S con siete postas imperdibles:

Centro Cultural Fiorito: espacio cultural con Orquesta Sinfónica.

Parque Diego A. Maradona: parque municipal y polo deportivo que suele ser el epicentro de actividades y homenajes.

Estación ferroviaria de Fiorito: Cuenta con una escultura alusiva y murales en el entorno (como en las calles Murature y Campana).

Escuela Primaria N°63: Institución educativa a la que asistió el Diez en su infancia.

Escuela Primaria para Adultos N°706: Emplazada en el sitio exacto donde estudiaba de niño.

Casa natal de Diego

El potrero Estrella Roja: el histórico terreno de juego donde dio sus primeros pasos con la pelota

Más actividades en Fiorito

Entre las otras actividades previstas figura el Paseo Malvinero, junto con intervenciones en servicios educativos, entre los que destaca la escuela primaria donde cursó sus estudios el Diez, que contarán con la participación de colectivos maradonianos.

El homenaje busca reunir a la comunidad en torno a la figura de Maradona, con actividades que combinan cultura, identidad barrial y memoria popular en el lugar donde comenzó su historia.