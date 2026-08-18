La familia del vecino de Fiorito detenido en Entre Ríos denunció amenazas: "Te van a prender fuego"

Mientras Adrián Gauna , el vecino de Villa Fiorito que permanece detenido en Paraná tras haber sido enviado a retirar una encomienda que contenía droga, sigue preso en Entre Ríos , su hermana Lorena denunció que recibió amenazas a través de las redes sociales.

“Lo escraché en Facebook y me escribió como participante anónimo, pero yo sé que es él, y lo hago responsable de lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos”, aseguró en la mujer en diálogo con La Unión en referencia a otro de sus hermanos, a quien acusa de haber involucrado a Adrián en la maniobra que terminó con su detención .

Grave denuncia. Son de Lomas y los arrestaron por chocar, amenazar y asaltar a dos adolescentes

Juicio. Juzgarán al hombre acusado de abusar de su hijastra en Fiorito y amenazarla

La denuncia se basa, entre otras cosas, en una serie de comentarios que Lorena recibió en una publicación realizada en la red social. En una de las capturas aportadas a este medio puede leerse una contundente amenaza: “Te van a prender fuego la casa” .

La mujer sostiene que detrás de esos mensajes está su hermano, aunque la identidad de quien realizó los comentarios deberá ser determinada mediante la correspondiente investigación.

Una de las amenazas que recibió Lorena.

La situación, según relató Lorena, generó temor por su familia. “Tengo mi nene en silla de ruedas y se mete hasta con él”, manifestó, al explicar por qué decidió hacer pública la situación y responsabilizar a quien considera que está detrás de las amenazas.

Adrián Gauna sigue detenido en Entre Ríos

La mujer también volvió a apuntar contra su hermano por la situación que atraviesa Adrián y cuestionó que no se haga cargo de las consecuencias que tuvo aquel pedido. “Él no se quiere hacer cargo de la macana que hizo con mi hermano”, afirmó.

De acuerdo con la versión de la familia, Adrián habría aceptado retirar la encomienda como un favor, sin conocer que en su interior había droga. La situación terminó con su detención en Entre Ríos y con una causa judicial en su contra.

Desde entonces, sus familiares sostienen que fue utilizado y reclaman que se investigue quién le pidió que retirara el paquete y qué conocimiento tenía realmente sobre su contenido.