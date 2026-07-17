Un vecino de Fiorito está detenido en Entre Ríos: "Lo mandaron a buscar una encomienda, pero era droga"

El vecino de Fiorito está detenido en Entre Ríos.

La familia de Adrián Gonzalo Gauna , un vecino de Villa Fiorito que permanece detenido en la provincia de Entre Ríos , asegura que el hombre, quien padece esquizofrenia y se encuentra bajo tratamiento médico, fue manipulado para retirar una encomienda que contenía droga sin conocer lo que llevaba y ahora reclaman su traslado a Lomas de Zamora .

En diálogo con La Unión , Lorena , hermana del detenido, sostuvo que Adrián "es inocente" y apuntó directamente contra otro integrante de la familia como el verdadero responsable de lo ocurrido. "Lo mandaron a buscar una encomienda a Retiro, pero era droga. Le hicieron una cama", denunció.

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Según relató, Adrián habría aceptado ir a retirar el paquete porque se lo pidió uno de sus hermanos, sin saber qué contenía. "Mi hermano es discapacitado y no tiene nada que ver. No sabía lo que hacía y mi otro hermano lo manipuló", afirmó.

La mujer aseguró que la situación judicial del vecino de Fiorito es consecuencia de que otras personas se aprovecharon de su condición de salud mental. "Se abusaron de su discapacidad. Él está ahí por algo que no hizo, está por culpa de otra persona", expresó con indignación.

La familia de Adrián Gauna pide que sea trasladado a Lomas de Zamora.

Piden que sea traslado a Lomas de Zamora

Además de insistir en la inocencia de Adrián, la familia reclama que pueda ser trasladado a una unidad penitenciaria más cercana a su domicilio para poder visitarlo y acompañarlo durante el proceso judicial.

La distancia entre Entre Ríos y el sur del conurbano bonaerense, explicó, hace prácticamente imposible que la familia pueda verlo con frecuencia. "Ahora está muy lejos de nosotros y queremos que lo trasladen a Lomas de Zamora", pidió Lorena.

Mientras esperan una respuesta de la Justicia, los familiares sostienen que el verdadero responsable debe responder por los hechos. "Tiene que pagar el verdadero culpable", concluyó Lorena.