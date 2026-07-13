Lomas de Zamora: condenaron a "Resortín", el delincuente con una sola pierna

Condenaron a siete años y dos meses de prisión a “Resortín” , el delincuente con una sola pierna que atacaba en Lomas de Zamora . Tenía dos causas por robo y una por tráfico de drogas.

Demián Alexis Pogonza se había hecho conocido por los videos que lo mostraban delinquiendo de una manera muy particular. A pesar de que le faltaba una pierna, su discapacidad no le impedía salir a robar: se trasladaba con muletas y daba pequeños saltos en un pie , lo cual le valió el apodo “Resortín”.

El delincuente había sido detenido varias veces por distintos ataques en la localidad de Villa Fiorito . Solía moverse por el barrio La Cava , donde además integraba una banda narco que fue desbaratada en 2024.

“Resortín” estaba imputado en dos causas por robo . Ya había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº8 y por el Juzgado Correccional Nº2 de Lomas de Zamora. Estaba preso por esos delitos. Ahora se le sumó una imputación por tráfico de estupefacientes .

La Justicia de Lomas decidió unificar todos los casos en los que Pogonza había sido declarado culpable para dictar una pena única. Fue así como el TOC Nº1 de Lomas condenó a “Resortín” a la pena de siete años y dos meses de prisión.

De esta manera, Pogonza deberá terminar de cumplir la pena en forma efectiva con las tres causas ya unificadas. Los vecinos de Fiorito se aliviaron al conocer la noticia.

Detenido varias veces

Resortín cayó preso varias veces en Lomas de Zamora.

“Resortín” cometió varios ataques que lo llevaron a la cárcel. En agosto del 2023, lo apresaron por el asalto a unos adolescentes cerca de una escuela, pero fue liberado. No tardaría en volver a caer.

En julio de 2024, Pogonza fue detenido por tenencia de estupefacientes. Esa vez fue sorprendido por personal de la Sección Lomas de Zamora del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur que recorría la calle Australia. Volvió a quedar libre. Al mes siguiente, lo arrestaron una vez más en un allanamiento en Fiorito por tráfico de cocaína.

Además de su precoz carrera en el mundo del crimen, Pogonza cuenta con “linaje delictivo”, debido a que es hijo de la narcotraficante conocida con el alias de “La Reina del Paco”, quien había estado presa por venta de drogas.