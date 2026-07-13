Mauricio Pellegrino cuida a dos titulares para el próximo amistoso

El plantel de Lanús retomó los entrenamientos con vistas a cerrar la agenda semanal de amistosos, que tendrá por delante a Independiente y Barracas Central, antes del comienzo de la competencia oficial. Para el primero, el entrenador Mauricio Pellegrino preservará a dos jugadores.

En el último ensayo frente a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, terminaron “tocados” Ramiro Carrera y Dylan Aquino , ambos formaron parte del equipo titular que venció al Globo por 2-1.

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En el primer tiempo de 35 minutos, Benjamín Acosta reemplazó a Ramiro Carrera , que acusó una molestia. Según el periodista Ángel Carmé, el volante tiene una pequeña distensión en el sóleo, motivo por el cuál no estará disponible este miércoles en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, para el tercer ensayo de preparación invernal.

Por su parte, Dylan Aquino le dejó su lugar al juvenil Mateo Ramírez. No fue desgarro, pero también se perdería el amistoso con Barracas Central.

Ramiro Carrera, uno de los lesionados de Lanús.

Tanto contra Tigre (3-1), como frente a Huracán, el entrenador Mauricio Pellegrino repitió formación, pero ante el Rojo deberá cambiar. Con su sistema 4-2-3-1, habrá que esperar la decisión que tomará en cuanto a los reemplazos. Sí le dará minutos a los que ingresaron por los lesionados o recurrirá a dos futbolistas con rodaje en el equipo alternativo.

Además, está la duda de José María Canale. El central se sumó el miércoles a los entrenamientos después de jugar para la Selección Paraguay el Mundial 2026. Si continúa fuera del equipo, seguirá Ronaldo Dejesús entre los titulares haciendo dupla con Carlos Izquierdoz.

En ese caso, podría ser considerado de cara al partido con el Guapo, ya perfilando la formación que se medirá contra Cienciano, de Perú, el miércoles 22 en la Fortaleza, por la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha será el 29, en Cusco.

Lo que viene en la agenda de Lanús

Luego de Independiente, el sábado 18 Lanús completará la grilla de amistosos ante Barracas Central, en el Predio de la AFA Lionel Andrés Messi, ubicado en la localidad de Ezeiza.

En cuanto al Rojo, también será su tercer ensayo. Empató 1-1 frente a Talleres de Córdoba (Josías Palais) y frente a Newell’s venció 3-1 (Santiago Montiel y Maximiliano Meza -2-) e igualó 1-1 (Meza).