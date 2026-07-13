La Selección Argentina usará la camiseta azul contra Inglaterra: el motivo especial

En las últimas horas se confirmó que la Selección Argentina usará la camiseta alternativa, de predominio azul, en el enfrentamiento de semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra , que se jugará el próximo miércoles en Atlanta, a las 16 de la Argentina. El pedido de la AFA tiene una connotación especial: los últimos dos triunfos argentinos en Mundiales contra Inglaterra fueron con la camiseta azul.

La previa de Argentina-Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 reactivó una de las historias más icónicas del fútbol argentino: la camiseta azul con la que Diego Armando Maradona eliminó a los ingleses en México 1986.

Clima tenso. El escándalo que sacude a Inglaterra antes de enfrentar a la Selección Argentina

Aquel 22 de junio, en el estadio Azteca, la Selección argentina venció 2 a 1 a Inglaterra por los cuartos de final, con los dos goles más recordados de la carrera de Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Pero detrás de esa tarde eterna hubo una historia de urgencia, improvisación y destino.

La Argentina debía jugar con camiseta alternativa azul por una cuestión de contraste con la indumentaria blanca de Inglaterra . El problema era que la camiseta suplente oficial de Le Coq Sportif era de algodón, mucho más pesada que la titular, y el calor mexicano preocupaba a Carlos Salvador Bilardo.

Diego Maradona y su obra cumbre para la Selección Argentina ante Inglaterra.

El antecedente inmediato había sido el partido ante Uruguay, por los octavos de final, en el que los futbolistas terminaron incómodos por el peso de la tela, agravado por la humedad, el sudor y la lluvia. Bilardo entendió que no podía repetir esa experiencia ante Inglaterra.

Como no había tiempo para que la marca fabricara un nuevo modelo liviano, el cuerpo técnico activó un operativo de emergencia. Rubén Moschella, delegado de AFA, salió a buscar camisetas por Ciudad de México y terminó encontrando modelos azules más livianos en comercios locales.

La historia de la Selección Argentina, la camiseta azul y una frase de Diego Maradona

La historia cuenta que Bilardo no estaba del todo convencido, hasta que apareció Maradona. Diego miró una de las remeras, la eligió y lanzó una frase que quedó para siempre: “Con esta le ganamos a los ingleses”.

A partir de ahí comenzó una carrera contrarreloj: se compraron 38 camisetas, se les cosieron a mano escudos de la AFA y se les plancharon números plateados de fútbol americano, los únicos que se consiguieron en cantidad suficiente.

El resultado fue una camiseta improvisada, con detalles artesanales y números brillantes, muy distinta a una producción oficial tradicional, pero destinada a convertirse en una de las prendas más famosas de la historia del deporte.

Con esa camiseta, Maradona convirtió primero el gol más polémico de los Mundiales y, cuatro minutos después, la obra maestra ante los ingleses: el arranque desde mitad de cancha, la gambeta interminable y la definición ante Peter Shilton.

Al terminar el partido, Diego intercambió su camiseta con Steve Hodge, quien años más tarde la cedió al Museo Nacional del Fútbol de Inglaterra y luego la llevó a subasta, donde fue vendida por una cifra millonaria.

Casi 40 años después, cada Argentina-Inglaterra vuelve a traer al presente aquella remera azul nacida de un apuro, elegida por Maradona y convertida en símbolo eterno de una de las victorias más cargadas de historia de la Selección argentina.