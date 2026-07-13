Qué proyecto compartirá Nazareno Casero con su perro Rulo

Nazareno Casero y Rulo.

Nazareno Casero no detiene su marcha y mientras actúa en la obra de teatro “Bebé reno”, en el Paseo La Plaza, está terminando de planear un nuevo y ambicioso proyecto en el exterior junto con su querido e inseparable perro Rulo.

El actor le contó a Pronto que hará el Camino de Santiago, junto a su mascota y lo compartirá por YouTube. "El camino a Santiago el perro se le re bancó como un campeón. Estábamos grabando un contenido que en cualquier momento empiezo a subir a YouTube, que se llama Viajes de perros, que es un programa de turismo y viajes con el perro. Ahí estuvimos grabando el viaje de Santiago y fue alucinante”, contó.

Y detalló: “La primera etapa, que es una etapa de bosque medio espeso, la hice de noche. Un gran error, pero que estoy agradecido de haberlo hecho porque de golpe estuve caminando durante ocho horas en el bosque por unos caminos medievales, por cementerios abandonados, por un lugar que digo: ´Bueno, ahora con suerte me roban o me ataca un lobo'".

Nazareno Casero y su perro Rulo. Nazareno Casero y sus amores perros Nazareno Casero dio más detalles de Viajes de perros, donde estará con su fiel compañero. “Lo estoy haciendo yo, lo estamos editando y terminando de darle un formato. Ahora tengo ahí unas charlas para mostrarlo porque hay cierto interés”.

“Vamos a ver si tiene algo que ver entre la idea que tengo yo y la idea que tienen ellos, para ver si cuadra y si se puede adaptar a los formatos. Cosas de producción, pero sí: lo estoy haciendo y pagándolo yo. Como hay algunos interesados, después veremos si es solo la aventura o si puede ser redituable"”, cerró.

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